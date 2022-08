Moment où l’eau inonde la rue, provoquant le chaos des voyages au plus fort de l’heure de pointe après les rafales principales

C’est le moment où l’eau a inondé une rue, provoquant le chaos des déplacements au plus fort de l’heure de pointe.

Des images choquantes montrent une mer d’eau jaillissant de Holloway dans le nord de Londres après une rupture de conduite d’eau.

Une conduite d’eau de 36 pouces a éclaté, provoquant des inondations jusqu’à une profondeur d’environ 4 pieds à Holloway Crédit : @BBCTravelAlert / twitter

Hornsey Road entre Tollington Road et Seven Sisters Road a été fermé Crédit : @BBCTravelAlert / twitter

Hornsey Road ce matin s’est transformé en une rivière en mouvement rapide avec des gens qui se rendaient au travail devant se battre à travers l’eau profonde de 4 pieds.

Maintenant, il a été fermé entre Tollington Road et Seven Sisters Road tandis que huit camions de pompiers et une soixantaine de pompiers tentent de résoudre le problème.

La vidéo montre la vitesse de l’eau lorsqu’elle déchire la rue.

Des voitures sont vues avec de l’eau atteignant bien leurs pare-chocs – tandis qu’un courageux livreur a été vu en train de passer à travers une moto.

Pendant ce temps, la nuit dernière, les résidents de Dartford ont également été confrontés à une rupture de conduite d’eau principale sur Priory Road.

Cela survient alors que les Britanniques devraient subir une autre vague de chaleur de dix jours.

Aujourd’hui, les températures atteindront un doux 29C – mais d’ici jeudi, le mercure aura grimpé à 30C.

Le temps chaud devrait durer jusqu’à la semaine prochaine, mais n’atteindra pas les températures brûlantes que les Britanniques ont connues en juillet.

Plus de deux millions de Britanniques du Kent et du Sussex se sont déjà vu interdire d’arroser leurs jardins, de nettoyer leurs voitures ou de remplir les piscines avec des tuyaux d’arrosage.

Et ils risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ s’ils enfreignent les règles à partir de vendredi.

South East Water a insisté sur le fait qu’elle n’avait “pas le choix” d’appliquer l’interdiction, qui, selon elle, réduira la quantité d’eau qui doit être prélevée à partir de “sources d’eau locales déjà sollicitées”.

Une carte du Met Office a également révélé quand et où les Britanniques peuvent profiter d’une chaleur de 30 ° C en milieu d’après-midi mercredi.

Les régions du sud-ouest, notamment Gillingham dans le Dorset, Oxford et Gloucester, sont les plus susceptibles de grimper aux températures les plus chaudes.