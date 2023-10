Moment où le « tueur » d’Ashley Dale est arrêté « avec un couteau » à Glastonbury avant d’être abattu de sang-froid

C’est le moment où l’un des assassins présumés d’Ashley Dale a été retrouvé avec un couteau à Glastonbury avant d’être abattu de sang-froid, a appris un tribunal.

L’employée municipale de 28 ans a été abattue « délibérément et sans pitié » avec une mitraillette Skorpion en août de l’année dernière lors d’une attaque de vengeance visant son petit ami Lee Harrison, dit-on.

Des images montrées aux jurés montrent l’arrestation de Niall Barry Crédit : Police du Merseyside

La police a trouvé un couteau dans un fourre-tout contenant son passeport, dit-on. Crédit : Police du Merseyside

Il est l’un des cinq hommes accusés du meurtre d’Ashley. Crédit : PA

Les jurés ont appris que le meurtre brutal d’Ashley est survenu après que des « troubles ont éclaté » à Glastonbury en juin 2022.

Quatre de ses meurtriers présumés, James Witham, 41 ans, Ian Fitzgibbon, 28 ans, Niall Barry, 26 ans et Sean Zeisz, 28 ans, avaient assisté au festival avec Ashley et Lee.

Witham admet avoir enfoncé la porte d’Ashley et l’avoir abattue, mais il nie l’avoir assassinée.

Liverpool Crown Court a maintenant vu des images du moment où lui et Barry ont été arrêtés alors qu’ils se dirigeaient vers le festival depuis le pub Pig and Wheel où ils séjournaient.

La police a fouillé un sac à l’arrière du taxi et a découvert le passeport de Barry et un couteau, a-t-on déclaré.

On peut voir des agents fouiller dans le sac portant des gants en latex avant que le PC James Whatley ne lâche une lame de trois pouces sur le couteau.

Il dit : « Oh bonjour Monsieur Niall » avant qu’un collègue n’ajoute : « Ça fera l’affaire, ça rentrera ».

PC Whatley dit alors à Barry, dont le surnom est Branch, « vous serez arrêté parce que vous êtes soupçonné de possession de cela ».

Barry répond : « Ce n’est pas mon sac, c’est ce que je lui disais tout à l’heure, mon passeport est dans son [Witham’s] sac. »

Le clip montre également Witham criant que le sac est le sien et qu’il contient également de la kétamine.

Le PC Whatley dit à Witham : « Je vais alors vous arrêter en possession de ce [the knife] ».

Il lit ses droits à Witham, qui dit : « Ah, je ne savais même pas que c’était là-dedans. »

Le procureur Paul Greaney KC a déclaré que cette découverte confirmait un message d’Ashley, dans lequel elle affirmait que Barry avait montré un couteau à Fitzgibbon et avait déclaré : « Où est Saz ? [Lee Harrison]? Il se fait poignarder ».

Le tribunal a entendu qu’un membre du groupe de Harrison, Jordan « Dusty » Thompson, avait attaqué Zeisz à Glastonbury.

Olivia, la petite amie de Zeisz [Liv] est ensuite resté avec Thompson, Lee et Ashley après l’agression, ce qui a laissé Zeisz « profondément humilié », a-t-on dit.

Cela a « relancé » une querelle entre les deux gangs qui a laissé Ashley craindre le pire.

Quelques semaines seulement avant sa mort, elle a déclaré à un ami : « Je regarde tout le temps par-dessus mon épaule. »

Des images la montraient également lors d’une veillée funèbre pour un ami Rikki Warnick, qui s’est suicidé le 10 août.

Sa mort serait devenue un « point de pression » pour les groupes, Ashley disant à Harrison : « Je viens d’arriver ici, tous les rats sont assis ensemble dans la partie fumante.

« Je ne pense pas que tu devrais venir, je préférerais ne pas être ici si tu vas dans un pub, je viendrai te rencontrer sans rester ici. Je me sens vraiment mal que tu ne sois pas là et moi. »

Barry, qui avait des « gros problèmes » avec le petit ami d’Ashley, avait utilisé l’attaque de Glastonbury et le suicide de Rikki pour menacer Harrison, a-t-on déclaré.

Lui, Zeisz et Fitzgibbon auraient ensuite envoyé Peers et Witham au domicile de Lee, armés d’un puissant pistolet pour « tuer » [him] et traiter avec tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin ».

Dans la nuit du 21 août de l’année dernière, Harrison était sorti avec des amis, laissant Ashley seule à la maison avec leur chien.

Ses assassins présumés ont tenté de l’attirer dehors en crevant les pneus de sa Volkswagen T-ROC pour déclencher une alarme, a-t-on indiqué.

Mais Ashley a envoyé un texto à ce moment-là disant qu’elle pensait que la pluie l’avait déclenché, alors elle est restée à l’intérieur où elle était en sécurité, ou « c’est ce qu’elle pensait sans doute ».

Environ 50 minutes plus tard, Witham a donné un coup de pied dans la porte d’entrée, faisant fuir Ashley vers la porte arrière de la maison, ont entendu les jurés.

Elle a crié « foutez le camp » au tireur alors qu’elle tentait de « courir pour sauver sa vie » avant qu’il n’ouvre le feu.

Une balle lui a alors traversé l’abdomen provoquant des dégâts « catastrophiques ».

Witham a tiré cinq balles dans le mur de la chambre d’Ashley, ce qui était un « message ferme » adressé à son petit ami Lee Harrison, ont entendu les jurés.

Tragiquement, le tribunal a appris qu’Ashley avait été retrouvée allongée sur le sol dans son jardin, « gémissant de douleur ».

Lorsque la police est arrivée, ses assassins présumés s’étaient enfuis et Ashley, frappée, n’a pas pu être sauvée.

Witham, qui a reconnu son homicide involontaire, dit qu’il « n’a jamais vu ni entendu Ashley » et affirme qu’il lui a tiré dessus par accident, ont entendu les jurés.

Lui et les quatre autres accusés nient le meurtre d’Ashley.

Ils ont également plaidé non coupables de complot en vue du meurtre de Lee Harrison et de complot en vue de posséder une arme prohibée, une mitraillette Skorpion et des munitions.

Un sixième accusé, Kallum Radford, 25 ans, sans adresse fixe, nie avoir aidé un délinquant.

Le procès continue.

Ashley peut être vue à la veillée funèbre pour Rikki Crédit : Police du Merseyside

Elle avait exprimé ses craintes dans les semaines précédant sa mort Crédit : Facebook

Ashley a été tuée lorsqu’une balle lui a traversé le ventre Crédit : PA

Cinq hommes ont nié son meurtre Crédit : PA