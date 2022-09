Un flux EN DIRECT de la reine gisant dans l’état a dû être interrompu après qu’un garde royal s’est effondré pendant son service.

Le fonctionnaire se tenait sur le podium à côté du cercueil du défunt monarque lorsqu’il est tombé au sol devant des personnes en deuil choquées.

Le garde se tenait à côté du cercueil de la reine alors que les personnes en deuil défilaient Crédit : BBC

Il s’est ensuite effondré alors que d’autres militaires se précipitaient pour l’aider Crédit : BBC

Des images de l’incident montrent le garde se balançant avant de tomber au sol à Westminster Hall.

Les membres du public présents pour rendre hommage à la reine ont haleté alors que d’autres militaires se sont précipités pour aider le garde en détresse.

Une diffusion en direct de l’intérieur du bâtiment a été interrompue après l’incident de mercredi soir, mais est maintenant de retour.

Le cercueil de la reine a été placé sur un podium, connu sous le nom de catafalque, car elle repose en l’état jusqu’à lundi, jour de ses funérailles.

Alors que les personnes en deuil défilent, la plate-forme est gardée 24 heures sur 24 par Sovereign’s Bodyguard, la Household Division et Yeoman Warders of the Tower of London.

Les portes se sont ouvertes à 17 heures mercredi après que le roi Charles III a laissé une procession poignante depuis le palais de Buckingham, flanqué de sa famille.

Des milliers de membres du public en larmes font la queue dans les rues en attendant d’entrer dans des scènes émouvantes après la mort de la reine jeudi dernier.

Le cercueil du défunt monarque, drapé dans le Royal Standard, restera en état à Westminster Hall jusqu’à 6h30 lundi.

Des millions de personnes devraient se rendre à Londres cette semaine pour dire au revoir à Sa Majesté alors qu’elle est en état au Westminster Hall du Parlement.

La file d’attente pourrait atteindre une longueur de dix miles, avec une infrastructure actuellement mise en place pour prendre en charge près de sept miles de fans royaux s’étendant de Lambeth Bridge à Southwark Park.

Si nécessaire, le parc pourra accueillir trois miles supplémentaires de lignes en zig-zag.

Beaucoup espèrent présenter leurs condoléances à la reine et faire partie de l’histoire en voyant son cercueil.

Mais il n’est pas garanti que tous ceux qui font la queue verront la reine allongée en état.

L’accès à la ligne sera également suspendu pendant un certain temps si l’infrastructure de file d’attente ne peut plus prendre de personnes.

Il y aura un élément d’auto-surveillance en ce qui concerne les personnes gardant leur place dans la file d’attente pour la reine en état, il est entendu.

Les personnes faisant la queue se verront remettre un bracelet coloré et numéroté, propre à chacun, leur permettant de s’absenter dans un délai raisonnable.