Moment où la famille saute de la voiture alors qu’elle roule d’une falaise mais on ne s’échappe pas

C’est le moment terrifiant où une famille a sauté d’une voiture alors qu’elle dévalait le bord d’une falaise en Chine.

L’incident d’horreur s’est produit sur l’autoroute Duku du Xinjiang, alors qu’un passager n’a pas réussi à sortir à temps et a été grièvement blessé.

C’est le moment terrifiant où une voiture tombe d’une falaise en Chine Crédit : Asiawire

L’incident d’horreur sur l’autoroute Duku du Xinjiang a laissé un passager coincé et gravement blessé à la hanche Crédit : Asiawire

La sortie en famille s’est transformée en catastrophe lorsqu’ils se sont arrêtés sur le site pittoresque pour profiter de la vue sur la vallée en contrebas.

L’homme qui était le conducteur sort le premier du véhicule et est vu en train de siroter son verre avant qu’il ne commence soudainement à avancer.

Il se met à crier et un jeune garçon ouvre la porte sur la banquette arrière et en sort, suivi rapidement par une femme plus âgée.

Mais dramatiquement, une autre femme assise sur le siège avant n’a pas pu détacher sa ceinture de sécurité et sortir du véhicule à temps alors que la voiture plonge au bord de la falaise et disparaît de la vue.

Les derniers instants montrent que le reste de sa famille regarde avec horreur du haut alors que des témoins à proximité affluent sur les lieux avec incrédulité.

Selon le bureau de gestion des urgences du comté de Hejing, le passager coincé à l’intérieur de la voiture a survécu à la chute mais a subi de graves blessures à la hanche.

On ignore actuellement s’il y avait un défaut avec le frein à main de la voiture.

La famille s’était arrêtée pour admirer la vue spectaculaire sur la vallée Crédit : Asiawire

Mais alors que la voiture se met soudain à rouler, le conducteur crie immédiatement à sa famille de sortir Crédit : Asiawire

Tous parviennent à sortir à temps – sauf un Crédit : Asiawire

L’incident choquant survient alors que la Chine a aujourd’hui mis fin à de nombreuses libertés rétablies, alors que des millions de personnes ont été forcées de se verrouiller au milieu de la montée en puissance de la variante Delta.

Les grandes villes, dont Pékin, ont désormais testé des millions d’habitants tout en bouclant les complexes résidentiels et en plaçant les contacts étroits en quarantaine.

Les autorités de la capitale se sont réunies et ont convenu de la nécessité de « relever la vigilance, de prendre des précautions strictes et de défendre (la ville) jusqu’à la mort, sans épargner aucune dépense », dans des propos tenus par le gouvernement de Pékin.

La ville a coupé toutes les liaisons ferroviaires, routières et aériennes avec les zones où des cas positifs de Covid ont été signalés.

Les touristes sont également interdits pendant la haute saison des vacances d’été, seuls les voyageurs «essentiels» ayant des tests d’acide nucléique négatifs étant autorisés à entrer.

Les résidents ont reçu l’ordre de ne pas partir « sauf si nécessaire ».