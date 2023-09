Moment où Kim Jong-un et Poutine se serrent la main alors qu’ils se rencontrent pour des discussions sur les armes quelques heures après que la Corée du Nord a tiré des missiles balistiques

VLADIMIR Poutine et Kim Jong-un se sont serrés la main alors qu’ils se rencontraient sur une base spatiale pour des négociations sur les armes, quelques heures seulement après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques.

Le dictateur nord-coréen s’apprête à discuter avec le tyran Vlad, 70 ans, de la fourniture d’armes pour soutenir l’invasion russe de l’Ukraine.

Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se serrent la main lors de leur rencontre à Tsiolkovsky Crédit : AP

Les deux hommes devraient discuter d’un éventuel accord sur les armes pour la guerre de Poutine en Ukraine Crédit : Reuters

Kim Jong-un descend de son train blindé à son arrivée en Russie Crédit : AP

Kim – qui quitte rarement son pays – serait prêt à donner à Poutine des obus d’artillerie et des missiles antichar en échange de technologies de satellites et de sous-marins nucléaires.

Le dirigeant nord-coréen est arrivé mercredi matin au cosmodrome de Vostochny à bord de son train blindé après avoir traversé la Russie la veille.

Poutine a déclaré à Kim qu’il était « très heureux de le voir », tandis que le despote nord-coréen a remercié Poutine pour l’invitation en Russie.

S’exprimant à la base spatiale, Poutine a déclaré aux journalistes que les deux hommes discuteraient de « toutes les questions » lors de leur réunion.

Lorsqu’on lui a demandé si la Russie aiderait Kim à construire des satellites, Poutine a répondu : « C’est pourquoi nous sommes venus ici.

« Le dirigeant de la RPDC montre un grand intérêt pour l’ingénierie des fusées, ils tentent également de développer l’espace. »

Poutine a fait visiter à Kim le site de lancement de fusées spatiales le plus moderne de Russie, niché parmi les forêts de l’est de la Russie, près de la frontière chinoise.

Il a félicité Kim pour une série d’anniversaires nord-coréens, notamment les 75 ans de la fondation de la Corée du Nord en 1948.

Par l’intermédiaire d’un traducteur, Kim a remercié Poutine pour l’invitation et pour la chaleur de son accueil.

La télévision d’État russe affirme que Kim a posé à Poutine un grand nombre de questions détaillées.

La Maison Blanche a prévenu que les négociations sur les armements entre la Corée du Nord et la Russie « progressaient activement ».

En échange de munitions, la Corée du Nord exigera probablement des livraisons de nourriture et d’énergie ainsi que des transferts de technologies d’armes sophistiquées.

On ne sait pas encore jusqu’où pourrait aller la coopération militaire entre Kim et Poutine, mais tout signe de réchauffement des relations inquiéterait des rivaux comme les États-Unis et la Corée du Sud.

La rencontre des deux tyrans a eu lieu quelques heures seulement après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques.