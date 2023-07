Moment où deux énormes rangées éclatent lors du premier regard sur la soirée cinéma épique de Love Island

THINGS est sur le point de commencer ce soir alors que les Islanders s’installent pour une soirée cinéma explosive qui déclenche deux énormes rangées.

Cela vient après que The Sun a révélé en exclusivité que l’événement a été surnommé le « plus brutal de tous les temps », promettant de laisser quelqu’un en larmes et un couple déchiré après qu’un ébat classé X à Casa Amor soit exposé.

Ce soir, le gang recevra un texto qui dit: « Insulaires, il est temps de renforcer votre jeu glam et de fouler le tapis rouge car ce soir, c’est Movie Night #FrontRowSeats #SweetOrSalty. »

Les insulaires sont divisés en deux équipes – les garçons et les filles – et ils doivent répondre à des questions pour choisir ce qu’ils veulent jouer à l’écran.

Movie Night est le moment où des clips des quatre dernières semaines sont diffusés dans la villa afin que les couples puissent voir ce qui s’est potentiellement passé derrière leur dos.

Les insulaires peuvent choisir parmi des titres tels que The Lying, The Mitch and the Wardrobe, Sin-Der-Ella et The Full Montel.

Alors que les lumières s’éteignent, Whitney dit : « C’est mon genre de nuit, roulez les bandes, roulez les bandes… »

Pop-corn prêt, les insulaires semblent joviaux en riant de certaines scènes, mais il ne faut pas longtemps avant que les choses tournent mal et ils se retournent rapidement.

Dans un premier clip, les insulaires sont vus haletant alors que certaines bombes majeures sont exposées à la vue de tous.

Alors que le drame s’ensuit, Tyrique vise Jess et lui dit: « Tu te concentres, s’il te plaît. »

Clairement choquée, elle répond: « Ne me parle pas comme ça », Tyrique disant: « S’il te plaît, mais pourquoi tu me parles? »

Jess réplique : « Parce que j’étais gentil », tandis qu’il répond : « Mais pourquoi tu parles ? »

Les choses vont de mal en pis lorsque Scott et Leah s’affrontent à propos d’un clip de Catherine dans Casa Amor.

Leah prend la parole et dit au groupe : « Pouvons-nous tous être d’accord, Cat et Elom ont une très bonne connexion. »

Un Scott furieux intervient: « Leah, tu commences à parler beaucoup pour l’amour de la merde, Jésus-Christ. »

Elle lui demande: « De quoi tu parles », et il répond: « Tu es juste en train de parler de tous les films qui se passent maintenant. »

Ses commentaires ne vont pas bien avec les filles, avec Ella laissée bouche bée et Catherine semblant agacée.

Les insulaires réfléchissent plus tard à la soirée, Whitney dit: « Eh bien Movie Night was Movie Nighting! »

Il semble que les encouragements de Tyrique pour les actions des garçons pendant la Casa aient fait parler les filles alors qu’elles se rattrapaient autour du foyer, dit Whitney: « C’est donner des moutons. »

Movie Night a peut-être provoqué une rupture entre deux insulaires, car ils se disputent et les révélations laissent une autre paire sur les rochers.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé que Movie Night laisse une fille en larmes et qu’un certain nombre de couples sont déchirés après la révélation d’une aventure à Casa Amor.

Une source a déclaré: « Certains acteurs ont agi comme s’il n’y avait pas de caméras surveillant chacun de leurs mouvements.

« Cela va être très apparent bientôt lorsque les actions de certaines personnes se dérouleront sur grand écran. Ça va être le bordel. »

Le Sun a précédemment révélé que chaque couple sera bercé par les secrets révélés.

Un initié de la télévision a déclaré: «La soirée cinéma est toujours l’un des événements les plus attendus de Love Island, mais cette année, elle sera la plus chaotique de tous les temps car elle survient quelques heures seulement après le recouplage le plus explosif de Casa Amor à ce jour.

« Chaque couple dans la villa sera affecté par les bombes de vérité qui seront filtrées, et il reste à voir quels couples resteront debout dans l’épave. »

La dernière soirée cinéma de l’émission a suscité près de 300 plaintes d’Ofcom de la part de fans choqués, furieux des retombées.

Love Island est diffusé ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.

