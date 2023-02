Moment Nish Kumar appelle Dominic Raab à la télévision après que le vice-Premier ministre l’ait pris pour un autre “homme brun”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

C’est le moment où le comédien Nish Kumar a publiquement appelé Dominic Raab à la télévision après que le vice-Premier ministre l’ait apparemment confondu avec un autre “homme brun” sur le plateau d’une émission de la BBC.

M. Kumar a déclaré que M. Raab l’avait confondu avec Gary Marlowe, le frère de la militante anti-Brexit Gina Miller, lorsque le trio était dans les coulisses d’une heure des questions dans le nord de Londres en 2018.

Il a raconté depuis L’indépendant qu’il n’avait “aucune confiance” en ce que M. Raab pouvait “faire la différence entre différents Asiatiques”.

S’exprimant lors de l’émission d’information satirique de la BBC 2 Le rapport Mash unÀ propos de l’incident présumé, il a déclaré : “Quand je suis entré dans la salle verte, et c’est une histoire vraie, tu disais ‘Ravi de te rencontrer Nish !’ à un homme qui s’est avéré être le frère de Gina Miller.

“Même si l’émission a tweeté des photos de nous tous la veille pour que nous sachions tous à quoi ressemblaient les uns et les autres, vous l’avez simplement ignoré et vous vous êtes approché du premier homme brun que vous avez vu et vous avez supposé que c’était moi. Même s’il n’a ni lunettes ni barbe !

Mme Miller a décrit la confusion dans un article pour L’indépendant dans laquelle elle a également accusé M. Raab d’être “agressif et intimidant” lorsqu’ils ont été invités sur la BBC Radio 4 Aujourd’hui spectacle pour débattre du Brexit en 2016.

Elle a dit que M. Raab avait fait la confusion des années plus tard, lorsqu’elle est apparue dans le panel de la BBC et a emmené son frère pour le soutenir.

Elle a écrit que M. Raab est arrivé “et s’est dirigé vers mon frère – un médecin sérieux, à lunettes et aux cheveux très courts – et a dit:” Je suis Dominic Raab, j’ai hâte d’être sur le panneau avec vous ce soir “avec ce sourire il Est-ce que. J’ai levé les yeux des papiers que j’examinais en préparation. Mon frère a été surpris et a dit : « Tu penses que je suis Nish Kumar ? Nous ne sommes pas tous pareils, tu sais ?

M. Kumar a déclaré que M. Raab “n’a même pas reconnu que l’infraction s’était produite”.

“Ce qui m’a ennuyé, c’est qu’il n’a pas eu de contrition après”, a-t-il déclaré. «Il est juste allé voir le premier gars brun qu’il a vu, a été immédiatement corrigé mais n’a même pas reconnu que l’infraction s’était produite.

“Je dois dire que je n’avais aucune confiance en sa capacité à différencier les différents Asiatiques. Mais cela nous a laissé à tous les deux un sentiment de manque de respect et de mépris pour notre identité.

M. Marlowe a ajouté: “Il est venu vers moi et m’a dit” Salut Nish “- même si je ne lui ressemble en rien. J’ai pensé quel idiot. Ce n’est pas parce que nous sommes tous les deux bruns que nous sommes interchangeables.

“J’ai la peau dure j’ai été tabassé par des voyous du Front National donc c’est de la petite bière en comparaison”.

Le journaliste Piers Morgan et la députée travailliste Dawn Butler faisaient également partie du panel ce soir-là.

Pendant ce temps, décrivant «l’attaque abusive» de 2016, Mme Miller a déclaré que M. Raab «était agressif et intimidant, et j’ai été intimidé et humilié».

“Je ne peux pas me décider si vous êtes naïf, si vous avez trop d’argent ou si vous êtes simplement stupide”, a-t-elle affirmé, lors de la première plainte officielle contre l’ancien secrétaire à la justice.

M. Raab était également «furieux» lorsqu’un jeune homme lui a dit qu’une voiture était prête à venir la chercher, a déclaré Mme Miller, ajoutant qu’il avait crié à l’homme: «Va me chercher une voiture ******. ”

M. Marlowe a ajouté: «Il doit à ma sœur des excuses pour ce qu’il lui a dit qui était intimidant et misogyne. C’est une personnalité puissante et nous en avons ressenti tout le poids.

Un porte-parole de M. Raab a déclaré: «Dominic rejette fermement la description et la caractérisation de lui dépeintes par Gina Miller. Il traite toujours les gens avec le plus grand respect et n’a jamais insulté le personnel.