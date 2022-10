Moment méprisable, des manifestants éco-idiots empêchent BABY malade de se rendre à l’hôpital alors qu’un homme frustré les supplie de bouger

C’est le moment méprisable où des éco-idiots ont empêché un BÉBÉ malade d’aller à l’hôpital.

Hier, des éco-guerriers de Just Stop Oil ont bloqué un carrefour majeur à Knightsbridge, à Londres, empêchant également un camion de pompiers répondant à une urgence de passer.

Des éco-idiots ont empêché un bébé malade d’être emmené à l’hôpital alors qu’un homme les suppliait de déménager

Les éco-guerriers ont bloqué une route à Londres hier Crédit : Just Stop Oil/Twitter

Des conducteurs frustrés sont sortis de leur voiture pour implorer les manifestants de bouger.

On pouvait entendre un homme dire aux militants : « J’essaie d’emmener un bébé à l’hôpital.

Bien qu’ils aient supplié les éco-guerriers de passer à autre chose, ils ont continué à bloquer la circulation.

Une ambulance a été forcée de faire marche arrière et de trouver un autre itinéraire tandis qu’un conducteur a arraché des banderoles au groupe alors que les tensions montaient.

Un chauffeur de camionnette a été vu en train de rouler lentement sur les parasites de la route, les forçant à s’écarter.

Après 11 jours de manifestations consécutives, plus de 300 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent.

Un binman du conseil municipal de Westminster qui a également été retenu a crié: “Vous n’avez rien de mieux à faire, trouvez un travail, vous des tasses, allez ça suffit, nous ne sommes que des putains de travailleurs, bande de clowns, putain d’idiots, vous restez assis là comme un tas de citrons.

L’éco-mob a interrompu la circulation à la jonction de Knightsbridge et de Brompton Road dans le cadre de leurs demandes au gouvernement d’arrêter les nouvelles licences pétrolières et gazières.

Un chauffeur de taxi a été filmé disant : « Comment payer mes factures ? J’en ai un, un taxi électrique. J’ai payé 70 000 £ pour cela. Je fais ma part, alors pourquoi m’arrêtez-vous ?

La réponse de l’activiste n’a pas pu être entendue, mais le chauffeur a ajouté : « Ce que vous demandez est dans des années et des années et des années, cela ne se fait pas du jour au lendemain. À quel point es-tu stupide ? »

28 PERSONNES ARRETEES

La police métropolitaine a déclaré plus tard qu’elle avait arrêté 28 manifestants lors de la manifestation, tous soupçonnés d’obstruction délibérée de l’autoroute.

Un officier de liaison de la police a dit au groupe : « Avez-vous l’intention de rester ici jusqu’à ce que vous soyez enlevé par des policiers et arrêté ? Une femme a répondu : “Oui, ou vous pouvez leur demander d’arrêter de nouvelles licences pétrolières.”

Lors de l’échange, le flic a déclaré : « Je ne peux rien y faire, mais ce que je peux vous demander de faire, c’est de vous demander de sortir de la route et de manifester dans un endroit plus sûr et plus approprié. Quelqu’un est-il prêt à le faire ? »

La jonction, à proximité de Harrods, Hyde Park et de la station de métro Knightsbridge, est un axe clé pour entrer et sortir de la capitale depuis l’ouest de la ville.

On pense qu’environ 337 manifestants de Just Stop Oil ont été arrêtés depuis le début des manifestations il y a 11 jours.