Moment mémorable alors que l’autoroute Coquihalla rouvre 4 voies après la réparation des ponts par les inondations

L’autoroute Coquihalla a rouvert à quatre voies après avoir effectué des réparations temporaires sur trois ponts détruits en novembre dernier.

Les réparations comprenaient la création de nouveaux ponts temporaires pour la circulation en direction sud sur les sites des ponts Bottletop et Jessica, et pour la circulation en direction nord sur le site du pont Juliet. Les travaux ont été réalisés par KEA5, une coentreprise entre Peter Kiewit & Sons et Emil Anderson Construction.

« Il s’agit d’une autre réalisation capitale alors que nous reconstruisons nos autoroutes après les tempêtes de l’an dernier », a déclaré Rob Fleming, ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans un communiqué de presse. « En rouvrant le Coquihalla à quatre voies, nous augmentons la sécurité et réduisons la congestion. C’est une excellente nouvelle pour les gens, l’industrie et l’économie provinciale alors que nous nous dirigeons vers une autre saison de voyage chargée.

Les réparations permanentes de la section Othello du Coquihalla sont terminées. Environ 460 mètres des voies en direction sud, qui ont été emportées, ont également été réparées grâce aux efforts combinés d’Emil Anderson et de la Première Nation Chawathil.

Les travaux se poursuivront, pour fournir des réparations permanentes, tout au long de l’hiver et jusqu’à la fin de 2023. Jusqu’à son achèvement, la zone reste une zone de construction avec des changements continus de vitesse et de circulation.

LIRE LA SUITE: Une vidéo aérienne de Coquihalla montre la destruction de l’autoroute et l’effondrement près de Hope

@KemoneMoodley

kemone.moodley@hopestandard.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC FloodCoquihalla HighwayHope