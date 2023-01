Moment Matt Hancock est harcelé sur Tube avant qu’un homme de 61 ans ne soit arrêté pour “agression”

Un HOMME dans la soixantaine a été arrêté aujourd’hui pour avoir prétendument agressé Matt Hancock dans le métro.

La police a détenu le suspect après que l’ancien secrétaire à la Santé aurait été harcelé à la gare de Westminster hier.

Des images ont montré que Matt Hancock était harcelé alors qu’il sautait dans le tube

Un homme a été arrêté à la suite de l’incident avec l’ancien secrétaire à la Santé Crédit : Getty

Des images montrent l’homme réprimandant le député et la star de la jungle pour son record pendant la pandémie.

Un porte-parole de M. Hancock a déclaré qu’il allait bien après l’épisode.

Il a déclaré: “Malheureusement, Matt a fait l’objet d’une rencontre très agressive et désagréable avec un dangereux théoricien du complot dans le métro de Londres.

“Le personnel de Transport for London et la police britannique des transports ont été fantastiques et l’homme a depuis été arrêté.

“Heureusement, ce genre de comportement est rare, mais ce sont des cas comme celui-ci qui soulignent à nouveau l’importance de mettre fin à la désinformation sans fondement qui cause tant de mal.

“Matt tient à exprimer ses remerciements à TFL et à la police britannique des transports pour leur travail extraordinaire.”

La police britannique des transports a déclaré: “Nous avons reçu un rapport faisant état d’un homme agressé et harcelé à la station de métro Westminster à 8h47 hier matin.

“Un homme de 61 ans a été arrêté, soupçonné de voies de fait simples et d’atteinte à l’ordre public et reste en détention. Les enquêtes sur l’incident sont en cours.”