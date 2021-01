On a demandé à Matt Hancock comment il pouvait regarder n’importe quel agent de santé en face et prétendre qu’il gérait correctement la pandémie par une infirmière de l’unité de soins intensifs ce matin.

Le secrétaire à la Santé a été confronté à une question préenregistrée de Dave Carr dans une interview télévisée en direct atroce.

M. Hancock a été filmé en train de regarder les commentaires du travailleur du NHS, avant de s’en sortir après avoir été poussé à obtenir une réponse.

L’infirmier M. Carr a demandé: « Comment peut-il regarder sérieusement un agent de santé en face et nous dire qu’il gère le NHS et gère correctement cette pandémie?

«Nous faisons cela en sous-effectif, nous le faisons sous-payés. L’insulte que nous avons reçue plus tôt cette année sans augmentation de salaire avec ce que nous avons fait à Covid nous a vraiment, vraiment blessé.

Matt Hancock lève le pouce aujourd’hui en quittant les studios de télévision Milbank à Westminster

Matt Hancock a été montré en train de regarder l’infirmier de l’USI Dave Carr lors de sa question préenregistrée

Cela est venu après que le gouvernement a annoncé 54990 autres cas de coronavirus et 454 décès dans une sombre mise à jour du week-end.

Et jusqu’à présent, 2599 789 ont eu la maladie au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, avec 74 570 tués par le virus.

Hancock, qui regardait sinistrement la vidéo de GMB, a été invité à donner sa réponse par l’animatrice Susanna Reid et s’est rapidement échappé du regard.

Il a déclaré: « Eh bien, le personnel du NHS a fait un travail absolument brillant, il y a maintenant d’énormes pressions dans certaines parties du pays, y compris à Londres.

Il y avait eu 54 990 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire et 454 décès supplémentaires

« Je suis très heureux qu’en fait, plus tôt dans l’année, nous ayons pu donner une augmentation de salaire, une augmentation de salaire significative à toutes les infirmières du NHS, dans tous les domaines.

« Il y a une mission dans le NHS qui est de prendre soin des gens et ils travaillent – tous les collègues du NHS – travaillent incroyablement dur pour y parvenir. »

Mais il a été pressé davantage par Susanna sur une pénurie d’infirmières disponibles pour travailler sur le traitement des patients malades.

Elle lui a demandé: « Quand allez-vous combler la pénurie d’infirmières, tout d’abord en ce qui concerne l’augmentation salariale, la façon dont Dave Carr a décrit cette augmentation salariale n’est pas significative, mais qu’en est-il des chiffres, vous êtes si à court d’infirmières que ce n’est pas surprenant, certains de ces infirmières, dit-il, souffrent du SSPT, vous allez perdre des infirmières plutôt que de les gagner maintenant.

Mais M. Hancock a riposté et a insisté: « Au cours de l’année écoulée, nous avons constaté une augmentation de 13000 du nombre d’infirmières que nous avons dans le NHS, y compris des infirmières retraitées qui reviennent, mais ce sont en grande partie de nouvelles infirmières qui arrivent dans le NHS.

« Le fait qu’une vocation dans les soins de santé et le NHS soit si gratifiante a en fait été renforcé, donc je sais que beaucoup de gens pensaient que nous perdrions des gens du NHS à cause de la pandémie et à cause des pressions du travail

«Ce chiffre de 40 000 n’inclut pas les personnes qui s’adaptent temporairement aux espaces. Nous avons réussi à augmenter le nombre de médecins ».

Mais les hôpitaux du NHS dans le West Country sont déjà préparés pour un débordement de patients gravement malades de Londres dans le cadre des plans d’urgence actuels.

Des trusts de la capitale et du sud-est se préparent à transférer des patients vers le sud-ouest.

Les patients de l’est de l’Angleterre seront transférés dans les Midlands, tandis que le gigantesque hôpital de campagne Nightingale du London Excel Centre devrait également rouvrir dans quinze jours au milieu des avertissements, le service de santé pourrait s’effondrer dans le cas où le personnel « très, très fatigué » serait incapable de faire face à un déluge de cas.

Le Dr Alison Pittard, doyenne de la Faculté de médecine de soins intensifs, a affirmé que des personnes aussi jeunes que 30 ans souffraient de coronavirus dans les services de soins intensifs et a déclaré que « les plus jeunes mourront de Covid ».

La flambée des cas et des décès pourrait conduire à un troisième verrouillage national alors que Sir Keir Starmer a exigé hier une nouvelle compression de couverture pour contrôler le virus tandis que Boris Johnson a admis que des mesures plus strictes étaient « probables ».

Le dirigeant travailliste a appelé de façon dramatique à l’entrée en vigueur de contre-mesures draconiennes dans les 24 heures, condamnant le Premier ministre pour avoir «fait allusion» à l’action tout en traînant les talons.

« Le virus est clairement incontrôlable », a déclaré Sir Keir à Sky News. «Il ne sert à rien que le PM laisse entendre que d’autres restrictions sont à venir.

«Je dis d’apporter ces restrictions maintenant.

Il a ajouté que c’était «inévitable», plus d’écoles devront fermer: «Plus vous retardez les décisions, plus c’est pire».

Les responsables de la santé ont averti que des personnes aussi jeunes que 30 « mourront de Covid » dans la pandémie

Les deux tiers de la population anglaise sont maintenant au niveau 4, le reste vivant dans des verrouillages de niveau 3

Le Premier ministre a refusé d’exclure un troisième verrouillage national, affirmant à la BBC qu’il était « réconcilié » pour imposer de nouvelles restrictions massives à la vie publique dans le but d’éradiquer le virus.

Les efforts de M. Johnson pour rouvrir les écoles ont été anéantis par les conseils et les syndicats qui affirment que les écoles sont trop dangereuses pour les enfants et le personnel, tandis que les scientifiques insistent sur le fait que le Covid « mutant » se propage plus rapidement parmi les jeunes.

Le conseiller du SAGE, le professeur Sir Mark Walport, a également laissé entendre que le virus ne pourrait pas être contrôlé à moins que des « mesures de distanciation sociale plus strictes » ne soient mises en vigueur, et a prédit des restrictions de niveau 5.