CECI est le moment digne de grincer des dents. L’hommage d’anniversaire de Good Morning Britain à la reine est interrompu par un camion poubelle.

Le journaliste itinérant de GMB, Jonathan Swain, était à l’extérieur du château de Windsor pour parler du 95e anniversaire de Sa Majesté lorsqu’un camion-poubelle a maladroitement roulé en vue.

Le camion poubelle, ainsi que l’un des travailleurs, ont roulé maladroitement en vue

Le journaliste d’ITV a déclaré que l’émission n’était pas aussi sombre qu’il s’y attendait Crédit: @SwainITV Twitter

Assise dans le studio, Susanna Reid n’a pas mentionné l’échec maladroit de la télévision en direct, car on pouvait voir un membre du personnel aider à vider un autre bac à l’arrière du camion.

Mais Jonathan s’est ensuite tourné vers Twitter pour faire la lumière sur la situation.

Le journaliste a écrit: « Pas tout à fait le ton sombre et respectueux que je recherchais – car les poubelles étaient vidées lors de notre première émission sur le premier anniversaire de la reine en tant que veuve. @GMB @ ranvir01. »

Le régulier d’ITV a posté une photo montrant le magnifique ciel du matin au-dessus du château de Windsor avec un grand camion poubelle rouge au premier plan.

Un spectateur a répondu: « Oh, c’est ce qu’était le bruit. »

Entendre une goutte de poubelle

Et un autre a dit: «Je suis sûr que la reine comprendrait.

«Les hommes de la poubelle ne l’ont pas planifié, j’en suis sûr! Peut-être faire la diffusion 5 minutes après leur départ?

La reine a célébré son 95e anniversaire avec une photo en solo alors qu’elle passe la journée sans le prince Philip pour la première fois en plus de 70 ans.

Sa Majesté est toujours en période de deuil suite au décès de son époux bien-aimé de 73 ans âgé de 99 ans.

La page Instagram de la famille royale a publié aujourd’hui une superbe photo de la reine souriant alors qu’elle était vêtue d’un manteau et d’un chapeau prune.

Une légende dit: « Aujourd’hui, c’est le 95e anniversaire de la reine.

« La reine est née à 2 h 40 le 21 avril 1926 au 17 Bruton Street à Mayfair, Londres. Elle était le premier enfant du duc et de la duchesse d’York, qui devint plus tard le roi George VI et la reine Elizabeth.

« Cette année, Sa Majesté reste au château de Windsor, pendant une période de deuil royal après la mort du duc d’Édimbourg. »

Le 95e anniversaire de la reine est aujourd’hui

C’est le premier anniversaire de la reine sans Philip depuis plus de 70 ans

Sa Majesté devrait célébrer un anniversaire discret avec des membres de la famille royale qui lui rendront visite au château de Windsor.

Il n’y aura pas de salut par arme à feu pour marquer le jour car l’occasion se situe dans la période de deux semaines de deuil royal, qui est observée jusqu’à vendredi.

Et aucune nouvelle photographie officielle ne sera publiée par le Palais.

C’est le premier anniversaire que Sa Majesté passera sans son mari à ses côtés pendant plus de 70 ans.

Il est entendu qu’elle emmènera le corgi Muick et le teckel-corgi croiser Fergus pour une promenade dans les jardins de Frogmore, comme elle le fait tous les jours depuis la mort de Philip.

Et le prince Harry s’est précipité pour être aux côtés de l’épouse enceinte Meghan en Amérique après les funérailles du prince Philip – manquant l’anniversaire de la reine.

Le duc de Sussex, 36 ans, s’est envolé pour Los Angeles sur un vol d’American Airlines en provenance de Londres, qui est arrivé à LAX peu après 13h30, heure locale, mardi.

Son 4×4 noir a été vu quittant le terminal privé de l’aéroport quelques minutes après l’atterrissage de l’avion et a été repéré à nouveau à Montecito vers 16 heures.

Le retour du royal en Amérique signifie qu’il a raté le 95e anniversaire de la reine aujourd’hui – à la suite d’un sommet à Frogmore Cottage avec le prince William, Kate et le prince Charles.

Il a eu des pourparlers de paix de deux heures avec son frère aîné et son père, après les funérailles de Philip samedi.