Moment Le navire de guerre Queen Elizabeth de la Royal Navy traque un porte-avions traque sous-marin chinois en mer de Chine méridionale

Des images dramatiques montrent le moment un porte-avions britannique traque un sous-marin chinois en mer de Chine méridionale.

Le sous-marin a été vu “battu au tirage au sort” après avoir été détecté et a été contraint de battre en retraite par le navire de guerre Queen Elizabeth de la Royal Navy.

Le HMS Queen Elizabeth était en tournée dans la mer de Chine méridionale lorsque l’incident s’est produit Crédit : Reuters

Le sous-marin chinois a été détecté par le HMS Queen Elizabeth

L’équipe a dû déposer des appareils sonar très sensibles pour trouver le sous-marin

Le HMS Queen Elizabeth, d’une valeur de 3,2 milliards de livres sterling, l’un des plus grands navires de guerre du Royaume-Uni, était en route vers l’Extrême-Orient pour une tournée de sept mois lorsque l’incident s’est produit.

La rencontre a eu lieu en 2021 mais a maintenant été révélée dans un nouveau documentaire de la BBC, The Warship: Tour of Duty.

Les images montrent comment le bateau a été surpris en train de se cacher près du porte-avions avant d’être détecté par le HMS Queen Elizabeth.

Un officier a déclaré: “Si cela avait été dans un scénario différent, une situation de conflit, cela aurait prouvé que nous aurions détecté quelque chose, en temps voulu, protégé le corps principal du porte-avions.

“Alors vous auriez pu déclencher une chaîne d’armes contre le sous-marin qui a été détecté pour neutraliser la menace.

“Alors nous les avons battus au match nul; 1-0 Queen Elizabeth.”

Le sous-marin chinois Kilo- a été repéré pour la première fois par la frégate HMS Richmond, qui garde le HMS Queen Elizabeth lors de son voyage à travers le Sud Chine Mer.

Un hélicoptère spécialisé a été dépêché pour trouver le bateau de traque sous l’eau.

Afin de localiser le sous-marin, l’équipe doit larguer une série de bouées acoustiques – des dispositifs sonar très sensibles pour alerter le porte-avions.

On peut entendre un membre d’équipage dire : “S’il y a un sous-marin là-bas, nous le trouverons.”

Quelques instants plus tard, il annonce: “Nous avons identifié un navire à 20 milles marins au sud de la force.”

L’incident survient alors que le mois dernier, il a été révélé que des avions de combat russes avaient effectué des manœuvres menaçantes vers le HMS Queen Elizabeth.

Le navire de guerre a été contraint de brouiller ses propres chasseurs furtifs F-35 pour affronter le danger.

The Warship: Tour of Duty est diffusé sur BBC Two et iPlayer dimanche à 21h.