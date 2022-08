Moment Le meunier du travailleur de Wendy frappe le client et le laisse se battre pour la vie

FOOTAGE montre le moment choquant où un employé de Wendy’s a frappé un client après s’être plaint de sa commande.

L’agression, qui a laissé la victime de 67 ans se battre pour sa vie, a été filmée par la vidéosurveillance du restaurant.

Un employé de Wendy’s a été filmé en train de frapper un client au visage Crédit : YouTube

L’homme de 67 ans s’est battu pour sa vie après l’agression Crédit : YouTube

Dans le clip troublant, le travailleur, identifié comme Antoine Kendrick, 35 ans, confronte le client autour d’une commande de boissons.

Le client lèche ensuite l’un des trois verres sur la table alors que l’employé sort de derrière la caisse.

Marchant à côté de lui, l’homme frappe alors le client au visage – le faisant tomber inconscient au sol.

Après une brève pause, il retourne ensuite derrière le comptoir, attrape ses affaires et sort du magasin.

Les autorités ont confirmé plus tard que l’agression avait eu lieu le 26 juillet dans le magasin Wendy’s à Prescott Valley, en Arizona.

La police locale a déterminé que “le client est tombé au sol, s’est cogné la tête et a perdu connaissance”.

L’homme âgé a été transporté par avion vers un hôpital local immédiatement après l’incident et figurait toujours dans un état critique lundi, selon 3TV / CBS 5.

Kendrick a ensuite été arrêté et accusé d’un chef de voies de fait graves.

D’autres restaurateurs présents à l’époque ont depuis qualifié l’agression d'”horrible”.

«Ce fut un coup assez dur. C’était un succès de Mike Tyson », a déclaré un témoin.

« Le client ne l’a pas touché, donc il n’avait pas le droit de toucher le client, point final. Je pense juste que c’est horrible et j’aimerais que cela ne se produise pas. Cela jette une mauvaise lumière sur toute notre société.”

Un autre client, qui prétend être un habitué du magasin, s’est dit choqué par le comportement.

Il a dit: “C’est doux ici, vous n’avez pas ce genre de choses. C’est dommage. Je ressens pour le gars qui a été touché. Ce n’est pas bien.”

Alors qu’un autre résident, Wes New, a également condamné l’acte.

“La première pensée est qu’il y a beaucoup de tension dans la société et donc je ne suis pas nécessairement surpris mais surpris en ce qui concerne ce domaine”, a-t-il déclaré.

« Un employé devrait probablement retenir sa frustration et prendre la voie la plus haute.

“Malheureusement, nous devons juste être prudents et prendre soin les uns des autres et être respectueux et essayer de retenir nos frustrations et de ne pas devenir aussi violents.”

Wendy’s n’a pas commenté l’incident.