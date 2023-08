Moment L’attaque d’un drone marin kamikaze ukrainien secoue la base navale clé de Poutine, provoquant une énorme explosion de boules de feu

L’UKRAINE a lancé aujourd’hui une attaque de drones maritimes sur le port russe clé et la base navale de Novorossiysk.

Des images dramatiques montrent une explosion massive dans le port après que les forces de Vladimir Poutine ont déployé deux navires de guerre pour contrer les frappes.

Deux drones frappent la base navale de Novorossiysk

L’un des deux drones marins ukrainiens a été vu en train de brûler avant d’exploser de façon spectaculaire dans le port qui se trouve à une longue distance, à environ 450 milles marins, des eaux tenues par Kiev où il a probablement été lancé.

Ailleurs, il y a eu de fortes explosions alors que l’Ukraine organisait une attaque nocturne contre un dépôt pétrolier à Feodosia, la Crimée annexée.

Les mouvements de navires dans le port clé de Novorossiysk – le deuxième plus grand parcours de Russie après Saint-Pétersbourg – ont été interrompus au milieu des frappes de drones et du bruit des coups de feu.

Deux navires de la marine russe – le navire de débarquement Olenegorsky Gornyak et le bateau anti-sabotage Suvorovets – ont été déployés pour tirer sur les drones de surface entrants.

Olenegorsky Gornyak aurait subi des dommages.

Les habitants ont rapporté avoir vu « un éclair lumineux au-dessus de la mer et des explosions ».

C’était à proximité des installations du Caspian Pipeline Consortium, un important réseau international d’oléoducs qui achemine le pétrole de l’ouest du Kazakhstan vers les terminaux de la mer Noire à Novorossiysk.

Des explosions ont été signalées après minuit et également plus près de l’aube alors que les défenses aériennes russes fonctionnaient.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient repoussé deux frappes de drones à Novorossiysk.

Il a déclaré dans un communiqué: « Deux bateaux de mer sans pilote ont tenté d’attaquer la base navale de Novorossiysk.

« Pendant la répulsion de l’attaque, des bateaux sans pilote ont été visuellement détectés et détruits par le feu des armes standard des navires russes gardant le raid extérieur de la base navale. »

La chaîne russe pro-guerre Rybar a déclaré: « Il convient de noter qu’au moment du raid et de la tentative de frappe sur Novorossiysk, trois drones de reconnaissance de l’US Air Force et de l’OTAN Air Force – RQ-4D Phoenix, deux MQ-9A Reapers – et un avion R-8A était en vol dans le sud-ouest de la mer Noire ».

Le maire Andrei Kravchenko a déclaré : « Aujourd’hui, les unités militaires ont travaillé efficacement pour protéger notre ville héroïque.

« Nos militaires sont techniquement dotés de tout le nécessaire pour accomplir leurs tâches.

« Toutes les installations de survie et de logistique sont sous protection fiable. »

En Crimée, les Russes ont déclaré avoir affronté 13 drones et en avoir abattu dix et trois autres handicapés par le brouillage de la guerre électronique.

Des images ont montré une explosion dans ou à proximité d’un dépôt pétrolier à Feodosia.

Des sources pro-russes ont déclaré qu’il s’agissait de « défense aérienne abattant des drones ennemis dans la ville de Crimée de Feodosia », mais il n’y a eu aucune confirmation indépendante.

Le ministère russe de la Défense a déclaré: « Une tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste par des drones de type avion contre des objets sur le territoire de la péninsule de Crimée a été déjouée.

«Dix drones ont été détruits par la défense aérienne en service.

« Trois autres drones ennemis ont été supprimés au moyen de la guerre électronique. »

