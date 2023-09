SIR Keir Starmer a été accusé aujourd’hui d’avoir tenté de ramener la Grande-Bretagne dans l’UE après avoir été filmé en train d’admettre que les travaillistes « ne veulent pas s’écarter » des règles de Bruxelles.

Le chef du Parti travailliste a fait ces commentaires explosifs lors d’une conférence pour les dirigeants de gauche au Canada ce mois-ci.

Sir Keir Starmer a été filmé en train d’admettre que les travaillistes « ne veulent pas s’écarter » des règles de Bruxelles Crédit : Getty

Des images divulguées sur Sky News montrent Sir Keir déclarant que même si la Grande-Bretagne ne rejoindrait pas officiellement le bloc, ses relations avec Bruxelles devraient être beaucoup plus étroites.

Il a déclaré : « La plupart des conflits avec le Royaume-Uni se déroulent en dehors du Royaume-Uni. [sic] se pose dans la mesure où le Royaume-Uni veut diverger et faire des choses différentes du reste de nos partenaires de l’UE, »

« De toute évidence, plus nous partageons des valeurs, plus nous partageons un avenir commun, moins il y a de conflits. Et en fait, différentes manières de résoudre les problèmes deviennent disponibles.

« En fait, nous ne voulons pas diverger, nous ne voulons pas abaisser les normes, nous ne voulons pas détruire les normes environnementales, les normes de travail pour les personnes qui travaillent, les normes alimentaires et tout le reste. »

Ces commentaires constituent un changement significatif par rapport aux déclarations publiques plus prudentes du patron travailliste sur les relations avec l’UE.

En réponse aux images, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a fustigé : « Keir a voté Remain.

« Ensuite, il a soutenu un deuxième référendum. Puis il ne l’a pas fait.

« Maintenant, il veut réintégrer l’UE, sauf le nom.

« Que représente le parti travailliste ? »

L’ancien ministre Simon Clarke a déclaré : « La Grande-Bretagne est plus qu’un simple preneur de règles.

« C’était le point fondamental de l’ensemble du Parlement 2017-2019, et la base sur laquelle les dernières élections se sont déroulées.

« Keir Starmer croit toujours le contraire. »

Cela survient alors que la semaine dernière, Sir Keir a dû lutter contre des accusations selon lesquelles il autoriserait des milliers de migrants illégaux arrivant en Europe à entrer au Royaume-Uni dans le cadre d’un accord de retour avec Bruxelles.

Un porte-parole travailliste a déclaré : « Nous n’adhérons ni au marché unique ni à l’union douanière.

« Nous ne serons pas dans une situation où nous obéissons aux règles. »