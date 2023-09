Moment Jon Venables admet que le meurtre de James Bulger est joué au procès alors que le doc raconte un meurtre d’horreur

C’est à ce moment-là que l’aveu de Jon Venables selon lequel il a tué James Bulger a été diffusé à haute voix lors du procès – alors qu’un nouveau documentaire raconte ce meurtre d’horreur.

Le documentaire de Channel 5, James Bulger : The Trial, raconte l’histoire du procès de Jon Venables et Robert Thompson en 1993 après qu’ils aient brutalement tué l’enfant de deux ans – et recrée des scènes de la salle d’audience.

Le méchant Jon Venables a été entendu dire « Je l’ai tué » Crédit : Caractéristiques Rex

Il a assassiné le petit James Bulger Crédit : PA : Association de presse

Denise Fergus, maman en deuil Crédit : Canal 5

Le film reprend des extraits d’une reconstitution du procès avec des vidéos prises à l’époque.

Il raconte le moment crucial où Venables a été entendu par des flics dire « Je l’ai tué » – les aveux étant ensuite joués au tribunal.

Les enregistrements des interviews des garçons ont révélé comment ils ont pleuré des « larmes de crocodile » alors qu’ils niaient tous les deux sans vergogne avoir été à proximité de Jamie.

Thompson a déclaré : « C’est un menteur. Je n’ai jamais eu le garçon. Je ne l’ai jamais tué.

« Nous ne l’avons jamais tué. Je lui ai dit de le reprendre. Pourquoi est-ce que je suis entièrement blâmé ? »

Interrogé par les flics, Venables a déclaré : « Je ne peux pas vous le dire parce que maman va être ennuyée. »

Mais alors que ses parents quittaient la pièce, on l’entendit dire : « Je l’ai tué.

« Et sa mère, tu vas lui dire que je suis désolé ? »

La mère de Jamie, Denise Fergus, a vu sa déclaration au tribunal pour la première fois depuis 1993 dans le documentaire – mais elle était trop bouleversée pour la lire.

En parcourant la déclaration, elle a déclaré : « À l’époque, cela venait de mon cœur.

« Cela fait 30 ans que je n’ai pas vu ça pour la dernière fois et je n’arrive pas à le lire. J’y ai décrit James, et je n’arrive pas à le faire.

« Je ne veux pas y retourner, je sais pertinemment que cela se rejoue dans mon esprit, si je lis que je reviens au premier jour. »

La déclaration raconte comment Denise a perdu de vue Jamie pendant quelques instants – puis il a disparu.

Le procureur Henry Globe a déclaré que l’on pouvait entendre une mouche voler au tribunal lors de la lecture de la déclaration.

Denise a également expliqué pourquoi elle n’avait pas assisté au procès déchirant à Preston Sessions Court.

Elle a déclaré : « Ce n’est pas que j’ai choisi de ne pas assister au procès. C’est qu’on m’a dit de ne pas y assister parce que la pression aurait été exercée sur le bébé.

« Je devais aussi penser au bébé que je portais. Non seulement j’en pleurais un, mais j’en portais un autre. Je ne veux pas vivre ça. »

Denise a déclaré que le maléfique Venables attaquerait un autre enfant s’il était un jour libéré.

Elle a déclaré : « Quoi qu’il en soit, je ne récupérerai pas James, je me bats pour les autres familles.

« Je ne veux pas qu’ils vivent ce que j’ai vécu, trente ans de combat. »

Le documentaire raconte comment 38 témoins ont vu Venables et Thompson emmener James – mais ne sont pas intervenus.

Une femme a déclaré qu’elle avait refusé d’emmener James parce qu’elle craignait que son chien ne soit pas amical.

Un autre témoin a déclaré : « Si j’avais su, j’aurais fait quelque chose. »

« COUPER LA GORGE »

L’avocat de Jon Venables, Laurence Lee, et l’avocat de la défense Dominic Lloyd partagent également leurs souvenirs du procès dans le documentaire.

Ils ont qualifié l’atmosphère du procès de « surréaliste », avec en son centre les deux tueurs d’enfants comme des « animaux de cirque ».

Le quai a dû être surélevé de plusieurs centimètres pour que les deux garçons puissent voir par-dessus.

Les deux accusés se sont mutuellement accusés dans une « défense acerbe » dans laquelle chacun a déclaré que l’autre était entièrement responsable.

Mais l’accusation a fait valoir qu' »il s’agissait de deux personnes qui étaient ensemble depuis le début ».

Le procureur Richard Henriques a déclaré : « Ils étaient clairement tous les deux ensemble lorsque James a subi ses terribles blessures.

« Ces crimes ont été commis ensemble par ces deux accusés. C’était une entreprise commune. »

Le médecin légiste Phillip Rydeard a prouvé que Thompson avait été activement impliqué – en faisant correspondre la forme exacte d’une blessure sur la tête de Jamie à l’une des chaussures de Thompson.

L’artiste de la cour Priscilla Coleman a décrit Venables comme « très joli » – mais Thompson comme « très rugueux ».

La défense a fait valoir que les deux garçons étaient trop jeunes et « immatures » pour connaître la différence entre le bien et le mal.

Mais la psychologue Elizabeth Vizzard a découvert que Thompson avait compris que le meurtre de Jamie était un crime odieux.

La défense l’avait chargée de témoigner en faveur des garçons, mais elle a fini par être convoquée par l’accusation en raison de son rapport accablant.

Elle a dit de Thompson : « Il connaissait la différence entre le bien et le mal. »

Dans le documentaire, Denise, la mère de Jamie, a déclaré : « Quand mes garçons grandissaient, ils connaissaient la différence entre le bien et le mal dès leur plus jeune âge.

« Sont-ils si stupides à dix ans ? Un animal qui tue un animal, un enfant qui tue un enfant, l’âge n’a pas d’importance. »

Se souvenant du jour où les deux méchants ont été reconnus coupables, elle a déclaré : « A part la perte de James, ce fut le jour le plus dur de ma vie. »

Il y eut des halètements dans la salle d’audience lorsque le verdict fut prononcé.

Denise a déclaré : « J’aurais pu en attraper un. Mais qu’allais-je réaliser ? Cela m’aurait fait enfermer. »

Dans ses remarques sur la détermination de la peine, le juge a décrit le meurtre de James comme « un acte sans précédent ».

Mais Denise était « dégoûtée » par la peine légère de huit ans imposée aux garçons.

Lorsque son avocat lui a dit que lutter pour maintenir les deux hommes en prison serait un « long et dur combat », elle a répondu : « Allez-y ».

L’ESPOIR DU TUEUR

Cela survient alors que le méchant tueur Venables a appris que son dossier de libération conditionnelle serait entendu dans les semaines à venir.

Il espère que cela lui permettra d’être libéré de prison.

La famille du petit James assassiné avait espéré qu’un changement de loi prévu aurait été apporté maintenant pour potentiellement bloquer la libération de Venables.

La mère de James, Denise Fergus, 55 ans, et son père Ralph, 56 ans, ont écrit des déclarations s’opposant à sa libération.

Elle a déclaré qu’elle « croyait fermement » que Venables tuerait à nouveau s’il était libéré.

Des sources ont déclaré que le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, partageait leur point de vue.

Venables, 40 ans, a été rappelé à deux reprises en prison pour possession d’images d’abus sur enfants alors qu’il était sous licence.

Mais une source a déclaré : « Venables est optimiste car il pense que c’est sa meilleure, et peut-être sa dernière, chance de liberté.

« Il a obtenu la confirmation officielle et travaille sur sa présentation à la commission des libérations conditionnelles. »

Mais une autre source a déclaré : « Il est incroyablement improbable que Venables soit recommandé pour sa sortie. C’est un personnage chaotique qui ne s’est visiblement pas réhabilité.

James, deux ans, a été enlevé et assassiné par Venables et Robert Thompson, alors tous deux âgés de dix ans, à Bootle, Merseyside, en 1993.

Le secrétaire à la Justice devrait obtenir le pouvoir d’empêcher la libération des récidivistes dans le cadre du projet de loi sur les victimes et les prisonniers au début de l’année prochaine.

La Commission des libérations conditionnelles a déclaré qu’elle « suivait les procédures standard » concernant l’examen de Venables.

Thompson, 40 ans, n’a pas récidivé depuis qu’il a été libéré sous licence à l’âge de 18 ans.

Son identité est protégée par une injonction mondiale – ce qui signifie que même essayer de découvrir où il habite pourrait vous conduire en prison.