Le milliardaire Jeff Bezos a plaisanté avec les journalistes avant le lancement de son vaisseau spatial Blue Origin en disant que ce ne serait pas son dernier repas alors qu’il distribuait des ailes de poulet et du macaroni au fromage à la foule.

« Est-ce que quelqu’un a dit dernier repas ? le fondateur d’Amazon a plaisanté lundi alors qu’il préparait les plats.

Bezos a plaisanté en disant qu’il ne mangeait pas son « dernier repas » Crédit : Twitter/Emily Chang

L’ancien PDG a servi des ailes de poulet aux journalistes Crédit : Twitter/Emily Chang

« Je ne pense pas que vous deviez le dire ainsi ! Parlons-en d’une manière différente !

Le commentaire est venu la veille du lancement prévu du vaisseau spatial Blue Origin de Bezos mardi.

Dans une interview avec des membres d’équipage 24 heures avant le décollage, Bezos a répondu à des questions sur la sécurité du navire.

« J’aurais pu faire ce vol en tant que PDG d’Amazon et tout aurait été bien. Nous pensons vraiment que ce vol est sûr. J’ai eu des amis qui m’ont dit: » pourquoi ne pas attendre le deuxième ou le troisième vol, pourquoi devez-vous y aller maintenant ?’

Il s’est rassuré : « Mais nous savons que le véhicule est sûr et s’il ne l’est pas pour moi, alors il ne l’est pour personne. Mais nous avons fait un pas à la fois, notre mascotte est la tortue… nous sommes prêts. «

PRÉPARER LE DÉCOLLAGE

Blue Origin décollera du Launch Site One à Van Horn, au Texas, avant de s’élever à 66 miles au-dessus de la Terre dans un aller-retour qui ne prendra que 10 minutes au total.

Bezos entreprendra le voyage avec son frère Mark, 53 ans, l’aviateur Wally Funk, 82 ans, et Oliver Daemen, 18 ans, le premier client payant de l’entreprise.

La distance bat le voyage de Richard Branson dans l’espace le 11 juillet, qui n’a atteint que 53 milles au-dessus de la Terre.

Funk deviendra la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace, et Daemen sera la plus jeune.

Bezos et Mark feront le voyage à bord du New Shepherd, une fusée réutilisable avec une capsule attachée.

Selon Blue Origin, les fenêtres de la capsule sont presque trois fois plus grandes que celles d’un avion de ligne Boeing 747 et le plus grand de tous les navires à entrer dans l’espace, offrant une vue imprenable sur la Terre.

« La vue sera spectaculaire », a déclaré la directrice des ventes d’astronautes de Blue Origin, Ariane Cornell, lors d’une conférence de presse.

‘JOYRIDE POUR LES RICHES’

Bezos a déclaré lundi à Rachel Crane de CNN dans une interview qu’il était d’accord avec les critiques selon lesquelles son vol est une « promenade pour les riches ».

Il a été interrogé sur les critiques selon lesquelles au lieu de s’envoler dans l’espace, il « devrait passer votre temps, votre argent et votre énergie à essayer de résoudre des problèmes ici sur Terre ».

Dans un moment de choc, il a accepté: « Eh bien, je dis qu’ils ont en grande partie raison. Nous devons faire les deux.

« Nous avons beaucoup de problèmes ici et maintenant sur Terre et nous devons y travailler, et nous devons toujours regarder vers l’avenir. Nous l’avons toujours fait en tant qu’espèce, en tant que civilisation. »

Cela survient alors que Bezos, la personne la plus riche du monde, est de plus en plus critiquée pour le montant stupéfiant de sa richesse personnelle.

L’ancien PDG d’Amazon a été critiqué pour avoir gagné plus d’argent chaque seconde que le travailleur américain moyen en une semaine, tout en ne payant pratiquement aucun impôt.

Bezos volera aux côtés de son frère, Mark Crédit : Rex