Moment inoubliable : le home run de Brooks Robinson le 14 octobre 1970 dans les World Series a secoué le Memorial Stadium

C’est le moment le plus rare qui puisse produire une boule dans la gorge d’une ville entière, mais c’est ce que nous avons vécu en masse à Baltimore par une belle journée d’automne de 1970.

Ce 14 octobre, le Memorial Stadium de Baltimore, avec l’extrémité ouverte de sa forme en fer à cheval offrant une vue sur des arbres aux couleurs automnales, était le site du quatrième match des World Series. Une ovation a commencé à monter dans les tribunes bondées alors que Brooks Robinson s’approchait du marbre pour ouvrir la fin de la deuxième manche. Les Orioles ont mené les Reds de Cincinnati trois matchs à zéro, principalement parce que le joueur, que les fans locaux appelaient simplement Brooks, avait transformé la série en une vitrine personnelle comme peu de joueurs avant ou depuis, après avoir ponctué une excellente performance offensive avec certains des les jeux défensifs les plus remarquables que la Classique d’automne ait jamais vu.

Les applaudissements continus étaient une reconnaissance sincère et reconnaissante envers un joueur qui avait mis en valeur sa grandeur athlétique, ce à quoi les locaux s’attendaient, devant un public mondial. Et, comme au bon moment, il a répondu à la démonstration d’appréciation des fans en transformant un lancer 2-2 du partant des Reds, Gary Nolan, en un home run retentissant. Alors que le ballon disparaissait parmi les spectateurs au-dessus du grand mur vert du champ gauche, Brooks Robinson était en train de se hisser au sommet de sa profession en livrant une performance magique sur la plus grande scène du football.

Alors qu’il contournait les bases à ce moment d’accomplissement personnel suprême, il ne montra aucun signe d’exultation ou de triomphe. Au lieu de cela, la chaussure noire au-dessus de ses joues encadrait les yeux de quelqu’un clairement humilié par l’ampleur de ce qu’il était en train d’accomplir. Alors qu’il s’autorisait à applaudir brièvement en touchant le marbre, les fans étouffés de Baltimore avaient immédiatement les larmes aux yeux de joie pour le joueur qu’ils en étaient venus à considérer comme un membre de leur famille.

Brook Robinson était le héros local avec lequel la plupart d’entre nous avaient grandi. En signant avec les Orioles à l’âge de 18 ans en provenance de Little Rock peu de temps après l’arrivée de l’équipe de St. Louis, son charmant ton traînant de l’Arkansas est devenu un élément familier de la langue vernaculaire locale, et sa défense méticuleuse et ses frappes d’embrayage sont devenues partie intégrante de l’équipe. de la légende du baseball. Il était la personnification de la jeune équipe qui s’est transformée en champion tout en se faisant aimer de la ville avec une personnalité irrésistible – cohérente et fondamentalement saine sur le terrain, gracieuse et effacée en public.

L’émergence des Orioles en tant que prétendants éternels a coïncidé avec la croissance de Brooks Robinson au Temple de la renommée qu’il allait devenir. Mais son histoire n’est pas seulement celle d’un joueur qui a fait appel à toutes ses capacités pour performer au plus haut niveau. Brooks Robinson était admiré pour sa grandeur au marbre et au troisième but, mais il est également devenu vénéré pour la personne qu’il était en dehors du terrain. Personne ne pourrait jamais être plus sincèrement intéressé et attentif aux autres.

En grandissant, beaucoup d’entre nous voulaient être le Brooks Robinson dans le gant duquel les doubles potentiels allaient mourir, et qui survenait à maintes reprises avec les coups sûrs les plus opportuns. Mais le temps et le lien durable de Brooks Robinson avec la communauté ont suscité l’évolution d’une autre aspiration chez beaucoup d’entre nous : être comme Brooks. Être quelqu’un dont la gentillesse inhérente et la courtoisie sans fin étaient aussi connues et admirées que n’importe quelle réussite professionnelle. En fait, c’est parce qu’il était si accompli professionnellement (18 apparitions au All Star, 16 gants d’or, joueur le plus utile de la Ligue américaine, des World Series et du All Star Game) que son humilité et son sens commun brillaient d’autant plus remarquablement. Malgré nos meilleures intentions, peu d’entre nous se sont approchés de Brooks lorsqu’il s’agit de laisser les gens se sentir mieux que lorsque vous les avez trouvés. Mais si un nombre suffisant d’entre nous continuent d’essayer d’imiter ses vertus, cela contribuera sûrement à un monde meilleur.

Il est normal que les Orioles 2023 soient une jeune équipe qui se dirige vers ses premières séries éliminatoires et démontre la promesse d’une excellence pérenne. Ils ont beaucoup en commun avec les jeunes Orioles avec lesquels Brooks Robinson s’est hissé au sommet du monde du baseball. Peut-être y a-t-il un joueur parmi la liste actuelle qui atteindra l’immortalité et sera acclamé au baseball. Mais je doute qu’il puisse jamais y avoir un autre joueur aussi universellement aimé et admiré que le n°5.

Raymond Daniel Burke, originaire de Baltimore, est actionnaire d’un cabinet d’avocats local. Son email est [email protected].

