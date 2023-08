Moment incroyable, un requin bondissant de 19 pieds explose hors de la mer au large des côtes britanniques

C’est le moment incroyable où un requin de 19 pieds est vu bondir de la mer juste au large des côtes britanniques.

Vendredi, Joshua Pedley, 28 ans, a capturé des images à couper le souffle lors d’une excursion en bateau près de New Quay, Ceredigion.

Le moment où l'énorme requin bondit hors de l'eau

Le photographe, connu sous le nom de The WIldlife Man, a détaillé comment le requin-renard a explosé dans l’eau à quelques mètres d’un groupe de touristes.

S’adressant aux médias sociaux pour partager les photos, il a déclaré: « Aujourd’hui, vers 14 h 15, lors de notre excursion en bateau, nous avons vu un requin MASSIF. C’est un requin-renard, l’une des pièces d’ingénierie à base de poisson les plus simplement exquises.

« Avec une queue aussi longue que son corps, cette bête est non seulement énorme, mais absolument magnifique. Nous estimons qu’elle mesurait probablement entre cinq et six mètres de long. »

Le requin-renard – Alopias pelagicus en latin – est une espèce menacée qui figure sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) Liste des espèces menacées.

Le record britannique officiel pour un requin-renard capturé est de 323 livres qui a été capturé au large de Portsmouth en 1982.

Joshua a déclaré à WalesOnline que l’observation était « inhabituelle », ajoutant que c’était la première fois qu’il rencontrait une batteuse en cinq ans.

Il a ajouté que c’était une expérience « vraiment remarquable » de voir le requin sauter hors de l’eau à trois reprises.

Le photographe a poursuivi: « Nous estimons que cet individu spécifique que nous avons vu mesurait probablement entre cinq et six mètres de long, avec une moyenne maximale d’environ six mètres de long. »

Les renards se nourrissent de poissons et de calmars, utilisant leur queue comme fouet pour étourdir ou trancher leurs proies.

Il a dit que l’observation était la preuve de la « saineté et de la richesse en faune de notre eau locale ».

Cela survient quelques jours après qu’un requin avec une grande nageoire menaçante en forme de « Jaws » a été aperçu dans la mer juste au large de la côte de Norfolk, à proximité de l’endroit où de nombreux habitants et touristes se baignent.

Des images terrifiantes ont également émergé d’un rôdeur de six pieds au large d’un port de Cornwall la semaine dernière.

Le grand requin bleu a été aperçu dans le port de Newlyn près de Penzance.