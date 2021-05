Moment incroyable: un policier de Ceuta sauve un nouveau-né de la mer après 8000 migrants à la nage depuis le Maroc

Un flic ESPAGNOL a réussi à sauver un nouveau-né de la mer après que 8 000 migrants aient nagé depuis le Maroc.

La Guardia Civil espagnole a publié une photo d’un officier sauvant un bébé migrant de l’eau au large de l’enclave espagnole de Ceuta.

La Guardia Civil espagnole a publié une photo d’un nouveau-né sauvé de la mer Crédit: AFP

Les habitants espagnols « effrayés » se sont enfermés à l’intérieur et les coups de poing de Covid ont été suspendus alors que l’armée rafle des migrants fuyant désespérément le Maroc.

Des responsables inquiets à Bruxelles ont exhorté le Maroc à arrêter l’afflux de personnes dans l’enclave espagnole de Ceuta après que 6000 y aient pénétré.

Des milliers de Marocains ont profité des contrôles aux frontières assouplis dans leur pays pour nager ou pagayer dans des bateaux pneumatiques sur le sol européen.

Environ 5 000 personnes sont arrivées à Ceuta après avoir nagé autour d’une barrière frontalière – dont une a été retrouvée morte – après que de nombreux anneaux gonflables et canots pneumatiques aient utilisé, ont indiqué les autorités.

L’arrivée du plus grand nombre de migrants jamais enregistré en une seule journée est intervenue après que le Maroc a ouvert sa frontière à la suite d’une dispute diplomatique.

L’armée espagnole a bouclé la zone à la frontière du Maroc et de l’Espagne

Un migrant épuisé est aidé à se mettre en sécurité à Ceuta

Des migrants nageant à Ceuta lundi

Les migrants ont parcouru la plage une fois à terre sur le territoire de l’UE

Mardi matin, quelque 6 000 personnes au total avaient traversé la frontière pour se rendre à Ceuta depuis que les premières arrivées ont commencé tôt lundi, a indiqué le gouvernement espagnol, dont 1 500 seraient des adolescents.

La ville de 85 000 habitants se trouve en Afrique du Nord sur la mer Méditerranée, séparée du Maroc par une double clôture de 10 mètres (32 pieds).

La Vanguardia a rapporté que les habitants de Ceuta s’étaient enfermés à l’intérieur alors que l’armée rassemblait des migrants fuyant le Maroc.

Le président de Ceuta, Juan Vivas, a annoncé la suspension du déploiement de Covid jab dans la région, citant « un état d’exception ».

Les gens se sont sentis « effrayés » et les enfants restaient à la maison après l’école, a ajouté Vivas.

« Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement la tranquillité de Ceuta, c’est la capacité de l’Etat à préserver l’intégrité territoriale de l’Espagne », a déclaré Vivas.

La vidéo montrait des personnes escaladant la paroi rocheuse des brise-lames et traversant la plage de Tarajal, à l’extrémité sud-est de la ville.

Un jeune homme s’est noyé en tentant la traversée et plusieurs autres, dont des tout-petits, ont été secourus souffrant d’hypothermie.

«Ils sont arrivés à Ceuta en nageant et comptaient environ 1 000 mineurs», a déclaré un porte-parole du gouvernement local.

Officiers de l’armée espagnole et de la Guardia Civil à côté de la frontière du Maroc et de l’Espagne

L’Espagne a envoyé 200 policiers et soldats supplémentaires dans la région

Des migrants marocains marchent dans les eaux peu profondes sur les rives de la ville nordique de Fnideq

Les migrants marocains marchent le long du rivage en direction de la ville nordique de Fnideq alors qu’ils tentent de traverser la frontière entre le Maroc et l’enclave nord-africaine espagnole de Ceuta

Un migrant est mis à l’abri du rivage

La fumée remplit l’air alors que les migrants marocains se rassemblent près d’une barrière frontalière

Environ 200 policiers et soldats supplémentaires étaient déployés alors que les migrants continuaient à affluer vers l’enclave nord-africaine, qui fait partie de l’Espagne.

Des soldats dans des véhicules blindés gardaient mardi la plage de Ceuta.

« L’armée s’est rassemblée à la frontière dans un rôle dissuasif, mais il y a de grandes quantités de personnes du côté marocain qui attendent pour entrer », a déclaré Juan Vivas à la radio Cadena SER.

Vivas, un conservateur, a déclaré que les habitants de Ceuta étaient dans un état « d’angoisse, d’inquiétude et de peur ».

Quelque 2 000 personnes étaient détenues dans un entrepôt conçu seulement pour un dixième de ce nombre, tandis que d’autres ont disparu dans la ville, a rapporté El Pais.

«Nous sommes débordés», a déclaré une source en ville au journal.

Bruxelles a exhorté le Maroc à empêcher les migrants d’entrer dans l’enclave depuis son territoire.

« Les frontières de l’Espagne sont les frontières de l’Union européenne », a tweeté en espagnol le chef du Conseil européen, Charles Michel, en exprimant sa solidarité avec Madrid.

Un porte-parole du gouvernement espagnol à Ceuta a déclaré que l’ampleur de l’afflux était sans précédent et pourrait encore augmenter.

Les migrants y étaient arrivés en nageant ou en marchant à marée basse depuis les plages, dont celle de Fnideq, au Maroc voisin, à quelques kilomètres au sud, a-t-il dit.

Un homme célèbre après être arrivé à Ceuta, une enclave de l’UE en Afrique du Nord

Les migrants marocains ont continué à nager le long de la frontière hier soir

De nombreux migrants africains considèrent Ceuta comme une porte d’entrée vers l’Europe

Des milliers de migrants sont arrivés pendant la nuit dans l’enclave espagnole de Ceuta

Des centaines de personnes attendent leur tour pour entrer en Espagne depuis la ville de Fnideq, au Maroc, hier soir

Ils ont ensuite grimpé à terre dans l’enclave, qui fait partie de l’Espagne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annulé un voyage à Paris prévu plus tard mardi en raison de la forte augmentation des arrivées de migrants à Ceuta, a annoncé le gouvernement.

Le ministère espagnol de l’Intérieur a déclaré qu’il renforcerait la présence de sécurité dans la région et a déclaré que les deux pays avaient récemment convenu que toute personne entrant illégalement à Ceuta serait renvoyée.

Mais «No Name Kitchen», une ONG indépendante qui travaille avec les réfugiés à Ceuta, s’est opposée à la mise en place de véhicules blindés le long du rivage.

Il a tweeté que l’armée espagnole «faisait face à des personnes non armées. Ce n’est pas une invasion. »

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré qu’environ 2700 migrants avaient déjà été renvoyés au Maroc dans le cadre d’un accord de réadmission.

L’afflux fait suite à la détérioration des relations de l’Espagne avec le Maroc suite à la décision de Madrid d’autoriser le chef d’un groupe militant à recevoir un traitement médical.

Il est apparu que le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, est arrivé dans le nord de l’Espagne à la mi-avril et est soigné à l’hôpital pour Covid-19.

Le Front Polisario s’est longtemps battu pour l’indépendance du Sahara occidental, que le Maroc dirige depuis 1975.

Ceuta et la ville voisine de Melilla ont les seules frontières terrestres de l’UE avec l’Afrique, ce qui en fait des points d’entrée populaires pour les migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe.

Deux des migrants dans la mer nageant devant la barrière frontalière

Les migrants ont parcouru la plage une fois à terre sur le territoire de l’UE

Un homme épuisé sur la plage

Certains des migrants ont été détenus dans un entrepôt

La police aide l’un des migrants à sortir de l’eau

Une femme arrivant à terre dans l’enclave

Des centaines d’entre eux risquent des blessures ou la mort chaque année en essayant de sauter par-dessus des clôtures, de se cacher dans des véhicules ou en nageant autour des brise-lames qui s’étendent dans la mer Méditerranée.

Le grand nombre de personnes qui ont franchi le passage en une seule journée a mis à rude épreuve la police et les secouristes à Ceuta, une ville de 84 000 habitants seulement.

Ce chiffre est près de trois fois le total des arrivées jusqu’à présent cette année dans les deux territoires espagnols et plus qu’en 2020, lorsque 2228 personnes sont arrivées par voie terrestre et maritime..

L’année dernière, une jeune fille de 17 ans a été retrouvée recroquevillée en position fœtale derrière la boîte à gants d’une voiture alors qu’elle tentait de se faufiler en Espagne.

Elle tentait de traverser Melilla, une autre enclave espagnole sur la côte nord du Maroc.

Les flics aux frontières ont cherché plus loin avec des machines spéciales et ont détecté un battement de cœur venant de derrière le tableau de bord.