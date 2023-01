Moment incroyable Un char ukrainien charge à travers le No Man’s Land et tire sur la ligne russe à bout portant

CECI est le moment incroyable où un char ukrainien charge à travers le no man’s land et tire à bout portant.

Des images dramatiques montrent un T-72 ukrainien chargeant furieusement à travers un territoire inoccupé prêt à frapper les Russes.

Un char ukrainien charge sur le champ de bataille Crédit : Twitter

On peut le voir tirer à bout portant Crédit : Twitter

Il continue de se diriger vers les tranchées russes avant de tirer à nouveau Crédit : Twitter

Le char tire une fois avec son canon principal alors qu’il continue de se diriger vers les tranchées russes.

Il s’arrête momentanément sur le champ de bataille avant de tirer à nouveau alors qu’une épaisse fumée peut être vue s’élever dans les airs.

On ne sait pas où l’attaque s’est produite.

Cela survient alors que les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé jeudi qu’ils fourniraient des véhicules blindés à l’Ukraine.

Washington devrait envoyer une assistance militaire comprenant 50 véhicules de combat Bradley, également connus sous le nom de “chars légers”, tandis que Berlin enverra un certain nombre de véhicules Marder.

Les Bradley, qui sont généralement armés d’un canon automatique de 25 mm, d’une mitrailleuse de 7,62 mm et de missiles antichars, fourniront aux forces ukrainiennes une puissance de feu supplémentaire.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a déclaré : “Ce n’est pas un char, mais c’est un tueur de chars.

“Nous sommes convaincus que cela les aidera sur le champ de bataille.”

Plus tôt dans la journée, le dirigeant russe a rompu le cessez-le-feu qu’il avait proposé alors que les villes ukrainiennes étaient bombardées de bombardements.

Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures sur la ligne de front ukrainienne lors de la première interruption des combats depuis le début de la guerre.

Il a chargé son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, d’introduire le régime de cessez-le-feu sur “toute la ligne de contact” du 6 janvier à midi au 7 janvier à minuit.

Poutine avait appelé à ce que le cessez-le-feu coïncide avec les célébrations de Noël orthodoxes, qui ont traditionnellement lieu le 7 janvier.

Mais quelques heures seulement après le début de la trêve, l’Ukraine a déclaré que des bombardements pouvaient encore être entendus dans la ville de Bakhmut tandis que des roquettes étaient envoyées à Kramatorsk, endommageant 14 maisons.

A Kherson, une caserne de pompiers et d’autres bâtiments ont été bombardés peu avant le soi-disant cessez-le-feu, faisant au moins un mort et d’autres blessés.

Le soi-disant cessez-le-feu devrait se poursuivre jusqu’à minuit samedi, heure de Moscou (21h00 GMT).

L’Ukraine a riposté à la proposition, le président Volodymyr Zelensky déclarant : “Maintenant, ils veulent utiliser Noël comme couverture pour arrêter l’avancée de nos gars dans la (région) du Donbass (est) pendant un certain temps et rapprocher l’équipement, les munitions et les personnes mobilisées. à nos positions.”

Sur Twitter, le conseiller de Zelensky, Mykhailo Podolyak a écrit : “Premièrement. L’Ukraine n’attaque pas de territoire étranger et ne tue pas la population civile, comme le fait la Russie.

“L’Ukraine ne détruit que les membres de l’armée d’occupation sur son territoire… Deuxièmement.

“La Fédération de Russie doit quitter les territoires occupés – ce n’est qu’alors qu’une “trêve temporaire” commencera.

“Laissez l’hypocrisie à vous-même…”

On craignait que le cessez-le-feu n’ait été une tentative de Vlad de rassembler plus de troupes et de déplacer son équipement militaire en Biélorussie.