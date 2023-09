Moment incroyable où une rivière de VIN ROUGE traverse un village portugais lorsque les réservoirs de 2,2 millions de litres de la distillerie éclatent

Les viticulteurs ont peint en rouge la petite ville portugaise de São Lourenco do Bairro après que deux de leurs camions ont accidentellement renversé 2,2 millions de litres de vin rouge dans une rue calme.

Une rivière rapide de vin rouge a dévalé une colline escarpée dans la petite ville, près de la côte du Portugal, après que deux réservoirs appartenant à la distillerie Levira ont soudainement cédé dimanche.

Les habitants, déconcertés, ont regardé le vin, presque suffisant pour remplir une piscine olympique, déferler dans les rues de la ville.

Le déversement était si massif que les autorités locales ont déclenché une alerte environnementale et ont été contraintes de détourner le vin pour éviter qu’il ne contamine la rivière Certima, située à proximité.

Les pompiers d’Anadia ont bloqué l’inondation et l’ont détournée de la rivière, où elle s’est déversée sans danger dans un champ, rapportent les médias locaux.

Le vin, qui remplirait presque une piscine olympique, coulait dans les rues de São Lourenco do Bairro au Portugal

Il y a eu tellement de vin renversé que les autorités locales ont déclenché une alerte environnementale.

Les pompiers ont déclaré qu’un sous-sol d’une maison proche de la distillerie avait été inondé de vin.

Levira s’est depuis excusée et a déclaré avoir ensuite dragué les terres imbibées de vin.

« Nous assumons l’entière responsabilité des frais liés au nettoyage et à la réparation des dégâts, en disposant d’équipes disponibles pour le faire immédiatement.

« Nous nous engageons à résoudre cette situation le plus rapidement possible. »

Même si la rivière de vin aurait pu provoquer un désastre environnemental, les experts affirment que boire une grande variété de vins rouges est bon pour l’intestin.

Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a déclaré que boire une grande variété de vins peut avoir les mêmes avantages qu’avoir une alimentation variée :

« Mon conseil aux amateurs de vin est de continuer à aimer le vin et de continuer à boire du vin, principalement pour le plaisir, mais au fond de votre esprit, pensez-vous : pourrais-je essayer différentes bouteilles ou variétés qui pourraient en fait être plus saines pour moi et que je pourrais apprécier ?

« La diversité est également importante : si vous prenez l’analogie avec les aliments, avoir une gamme de différents cépages dans votre alimentation signifie que vous allez aider différents microbes intestinaux à l’intérieur de vous et que vous améliorerez votre santé et votre diversité intestinales.

« Alors ne vous contentez pas du même vin. Sortez. Essayez les centaines, voire les milliers de cépages différents que nous n’apprécions généralement pas.

« Remettons ces rares sur la carte, car chacun d’entre eux pourrait vous aider à nourrir des microbes intestinaux vraiment sains à l’intérieur de vous et à améliorer votre santé. »

Une étude menée par l’équipe du professeur Spector en 2019, impliquant des participants au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Belgique, a révélé que les personnes qui buvaient du vin rouge présentaient un plus large éventail de bactéries intestinales, ce qui est lié à une meilleure santé intestinale.

Cela n’a pas été observé pour le vin blanc, ce qui peut être dû au fait que le vin rouge contient des peaux de raisin pendant la majeure partie du processus de fermentation et contient donc des niveaux élevés de polyphénols – des composés végétaux qui sont bons pour l’intestin et peuvent réduire l’inflammation dans le corps. liée à une mauvaise santé chez les personnes âgées.