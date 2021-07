Moment incroyable où les pilotes de Boeing 737 sont secourus après un atterrissage forcé alors que les moteurs de l’avion tombent en panne au large des côtes d’Hawaï

C’est le moment incroyable où deux pilotes de Boeing 737 ont été arrachés à la mer après un atterrissage forcé lorsque ses moteurs sont tombés en panne au large des côtes d’Hawaï.

« Ça n’a pas l’air bien ici », a déclaré l’un des pilotes inquiets avant que l’avion ne se brise en plongeant dans l’eau.

L’hélicoptère de sauvetage plane au-dessus de la scène, comme le navire des garde-côtes américains peut être vu sur la droite Crédit : US COASTGUARD

Un pilote, 58 ans, a été grièvement blessé et transporté par avion à l’hôpital Crédit : US COASTGUARD

Deux pilotes ont déclaré aux contrôleurs aériens que leur moteur s’était coupé et qu’ils avaient besoin d’aide quelques instants avant de faire s’écraser leur avion cargo dans l’océan Pacifique vendredi.

Selon le ministère des Transports de l’État, l’accident s’est produit vers 1 h 45 du matin à environ trois kilomètres de l’aéroport de Kalaeloa, a rapporté Hawaii News Now.

Les deux pilotes, les seules personnes à bord, ont été grièvement blessés mais – incroyablement – ont survécu à l’accident.

Ils ont été découverts une heure plus tard, accrochés à des colis et à des parties de l’avion dans environ 150 pieds (46 m) d’eau, à plusieurs kilomètres d’Oahu, ont indiqué les autorités.

L’un s’accrochait à la queue tandis que l’autre s’accrochait désespérément aux colis, a déclaré le lieutenant-commandant des garde-côtes Karin Evelyn.

La trajectoire de vol a montré où l’avion s’est écrasé

L’avion s’est écrasé vendredi matin

L’audio de l’avion révèle qu’un pilote a déclaré: « Nous avons perdu le moteur numéro un et nous arrivons directement à l’aéroport.

Ils ont ajouté : « Nous allons avoir besoin des pompiers.

« Il y a une chance que l’autre moteur perde aussi, il tourne très chaud. Nous sommes très bas sur la vitesse. »

L’équipage a demandé à la tour d’Honolulu d’alerter les pompiers et les garde-côtes.

Le pilote a déclaré qu’ils ne transportaient pas de matières dangereuses et qu’ils avaient deux heures de carburant.

Ils ont également demandé à la tour d’informer les garde-côtes, puis ont demandé s’il y avait un aéroport plus proche qu’Honolulu.

Après un moment de silence, le contrôleur demande si le pilote est toujours là.

Mais il n’y a pas eu de réponse.

« On dirait qu’ils sont tombés dans l’eau », dit la tour.

Plus tard, un sauveteur à bord d’un hélicoptère des garde-côtes envoyé à la recherche des pilotes a déclaré au contrôle du trafic aérien : « Nous avons un avion dans l’eau…

C’était une course contre la montre, cependant, lorsque l’avion a commencé à couler – poussant le pilote sur la queue dans la mer.

Les garde-côtes américains ont précipité la scène vendredi Crédit : US COASTGUARD

L’hélicoptère a atteint la paire peu de temps après Crédit : US COASTGUARD

Quelques minutes plus tard, l’audio continue: « Nous avons zéro, deux âmes en vue dans l’eau. »

La tour a répondu : « OK, alors vous avez les deux gars, les deux âmes en vue ? »

« Les deux âmes en vue, oui, monsieur », ont répondu les sauveteurs.

Les équipages ont hissé ce pilote en toute sécurité sur l’avion en vol stationnaire au-dessus de la scène.

Pendant ce temps, un nageur sauveteur des garde-côtes américains a emmené l’autre pilote en sécurité.

L’un des pilotes aurait été transporté par avion par les garde-côtes américains vers un hôpital local, tandis qu’un bateau de sauvetage emmenait l’autre passager à terre.

Un homme de 58 ans était dans l’unité de soins intensifs dans un état critique, et un homme de 50 ans était dans un état grave avec une blessure à la tête et de multiples lacérations au Queens Medical Center.

L’un des pilotes a été transporté par avion à l’hôpital après avoir été mis en sécurité Crédit : US COASTGUARD

L’équipage de l’hélicoptère a secouru l’un des pilotes, qui était dans un état critique

L’avion de 46 ans volait de Maui à Honolulu lorsqu’il s’est écrasé.

Les débris et le carburant restent dans l’eau.

Les garde-côtes devaient survoler le site du crash au large d’Oahu pour évaluer la pollution ce matin.

La Federal Aviation Administration (FAA) a confirmé que deux pilotes étaient à bord et ont effectué un atterrissage d’urgence.

« Les pilotes avaient signalé des problèmes de moteur et tentaient de retourner à Honolulu lorsqu’ils ont été contraints d’atterrir l’avion dans l’eau », a ajouté l’agence.

La FAA et le National Transportation Safety Board enquêteront.

Le NTSB a déclaré dans un tweet qu’il enverrait une équipe de 10 enquêteurs.

Dans un communiqué, Boeing a déclaré : « Nous sommes au courant des rapports en provenance d’Honolulu, à Hawaï, et surveillons de près la situation.

« Nous sommes en contact avec le National Transportation Safety Board des États-Unis et nous travaillons pour recueillir plus d’informations. »

Aucune autre information n’a été publiée dans l’immédiat.

L’avion est un Boeing 737-200 de 46 ans, une version beaucoup plus ancienne du 737 que le Max, et que les compagnies aériennes américaines n’utilisent plus pour les vols de passagers.

Il y a moins de 60 737-200 qui volent encore dans le monde, selon le chercheur en données aéronautiques Cirium.