Moment incroyable où deux pilotes de la RAF « Top Gun » évitent de se frapper de POUCES lors d’exercices de combat de chiens en vol

C’est le moment incroyable où deux pilotes de la RAF « Top Gun » ont semblé se manquer de peu alors qu’ils s’entraînaient au combat de chiens à 18 000 pieds dans les airs.

Anthony Helcoop a pris des photos montrant les typhons se rapprochant très près lors de la mission au-dessus de West Pinchbeck, dans le Lincolnshire, jeudi vers 17 heures.

C’est le moment incroyable où deux pilotes de la RAF « Top Gun » ont semblé se manquer de peu. Crédit : SWNS

Anthony Helcoop a pris des photos montrant les typhons se rapprochant avant de s’envoler Crédit : SWNS

Le photographe dit voir régulièrement des avions de la RAF Coningsby pratiquer d’habiles manœuvres de combat – mais celui-ci semblait « assez proche pour plus de confort ».

Anthony a déclaré : « Je passe beaucoup de temps à prendre des photos d’avions au-dessus de West Pinchbeck.

« J’adore regarder les pilotes de la RAF Coningsby s’entraîner aux manœuvres de combat.

« Nous avons des F15 et des F35 qui survolent l’espace aérien ici, c’est là qu’ils viennent s’entraîner et on les voit régulièrement dans le ciel par ici.

« Jeudi, juste avant 17 heures, j’ai photographié ces deux typhons et j’ai pensé ‘wow, ça semblait très proche’.

« Ce sont des Top Guns. Cela vous donne l’assurance que ces pilotes protègent notre ciel.

« On les voit faire toutes sortes de manœuvres mais celle-ci semblait assez proche pour plus de confort. Ils ont semblé s’approcher très près à cette occasion.

« Évidemment, vu du sol, en raison de l’angle, vous ne pouvez pas dire avec certitude à quelle distance il se trouvait – mais de mon point de vue, ils ont certainement regardé à proximité.

« Le ciel est inhabituellement calme depuis que cela s’est produit, donc je ne sais pas si cela est lié d’une manière ou d’une autre.

« Je comprends que certains Typhoons ont été déployés en Pologne pour les aider, donc ils se sont peut-être entraînés pour cela.

« Je garde une trace sur un radar et ils volaient entre 15 000 et 18 000 pieds à ce moment-là. C’est incroyable de les observer.

« J’ai partagé les photos en ligne et les gens n’arrivent pas à croire que j’ai eu autant de chance de filmer ce moment.

« Je ne suis pas du tout un photographe de formation professionnelle, je le fais juste comme passe-temps, donc j’étais vraiment au bon endroit, au bon moment. »