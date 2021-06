Moment incroyable où des flics arrêtent un homme essayant de rejoindre le trafic autoroutier de 70 mph sur un scooter électrique

Les agents de la CIRCULATION ont été stupéfaits d’apercevoir un homme sur un scooter électrique essayant de rejoindre la circulation sur une AUTOROUTE.

La vidéo montre le cycliste – qui voyageait à environ 15 milles à l’heure – descendant les chevrons et se dirigeant vers des voitures allant à 70 mph aujourd’hui.

Les flics ont été étonnés d’apercevoir un conducteur de scooter électrique tentant de rejoindre la circulation sur une grande autoroute

Les agents de la circulation ont partagé une vidéo de l’incident bizarre, qui s’est produit sur la M606 près de Bradford, sur Twitter

Mais – heureusement pour lui – la police a réussi à le rattraper avant qu’il ne fasse une embardée sur le chemin de la circulation.

Des agents de la police du West Yorkshire ont partagé une vidéo bizarre du coureur téméraire sur Twitter.

Et ils ont dit qu’ils étaient « choqués » quand ils ont repéré le fou sur le M606 à Bradford.

« Les agents en patrouille ont été choqués de voir ce scooter électrique sur les chevrons essayant de rejoindre une voie d’autoroute en direct avec un trafic de 70 mph », a déclaré un flic.

« Scooter saisi et motard signalé.

« Les scooters électriques privés ne peuvent pas être utilisés légalement sur une route ou un trottoir public et uniquement sur des terrains privés. »

Étonnamment, ce n’est pas la première fois qu’un motard est repéré sur une grande autoroute.

En mars, la police a reçu des informations faisant état d’un homme conduisant un scooter électrique dans le mauvais sens sur la M5 à Burnham-on-Sea dans le Somerset.

Il avait fait le voyage à l’heure de pointe du matin.

Mais malgré la précipitation sur les lieux, les agents n’ont pas réussi à trouver le cavalier.

Et en janvier, un homme de 34 ans a été arrêté alors qu’il longeait la M1 la nuit sous la pluie.

Des flics déconcertés ont arrêté l’homme à 5h20 du matin – avant de saisir le scooter électrique car il n’avait aucune assurance.

La police du South Yorkshire a déclaré dans un tweet que les conditions étaient « tout noir, pluie, mauvaise visibilité » – tous les ingrédients d’une « recette du désastre ».

Les scooters électriques sont des «pièges mortels»

En vertu de la loi britannique, il est permis de conduire un scooter électrique sur un terrain privé tant que vous avez l’autorisation du propriétaire.

Mais c’est une infraction de les conduire en public, y compris sur les chemins, les trottoirs et les routes.

Si vous êtes pris en train de conduire un scooter électrique sans assurance, vous pourriez recevoir une amende immédiate de 300 £ et six points de pénalité.

Conduire sans permis pourrait vous amener à une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ et à des points.

La police a averti : « Bien que les scooters électriques soient légalement disponibles à l’achat, il est actuellement illégal de conduire un scooter électrique privé dans n’importe quel lieu public au Royaume-Uni.

« Cela inclut les routes, les trottoirs, les parcs, les centres-villes ou les promenades. Le seul endroit où un scooter électrique privé peut être utilisé est sur un terrain privé.

« C’est parce que les scooters électriques sont classés comme véhicules électriques légers personnels (VLEP) et sont donc traités comme des véhicules à moteur.

« A ce titre, s’ils sont utilisés sur une route, une chaussée ou un lieu public, ils sont soumis aux mêmes exigences légales que tout véhicule automobile.

« Nous demandons également à toute personne utilisant légalement un scooter électrique – c’est-à-dire sur un terrain privé – d’examiner attentivement sa sécurité avant de le faire.

« Tous les coureurs doivent porter un casque et les plus jeunes en particulier bénéficieraient de vêtements de protection supplémentaires tels que des genouillères et des coudières pour minimiser les blessures en cas de chute. »

