Des spectateurs terrifiés ont capturé le moment incroyable où un python gommage s’est disloqué la mâchoire alors qu’il dévorait un wallaby dans le Queensland.

L’image a été publiée sur la page Facebook Son of Gun le 5 décembre et a été partagée plus de 11 000 fois.

La photo montre le grand python broussailleux qui disloque sa mâchoire alors qu’il s’étire autour de la partie inférieure du wallaby.

Les gens n’ont pas tardé à commenter la photo, certains affirmant qu’elle avait été retouchée.

Le plus grand serpent d’Australie, le python des broussailles disloque la mâchoire alors qu’il consomme un wallaby dans le Queensland plus tôt ce mois-ci

S’enroulant autour du wallaby, le python utilise chaque partie de son corps pour pousser la proie plus loin dans sa bouche

Les pythons des broussailles, un habitant commun du nord du Queensland, peuvent atteindre huit mètres de long et consomment souvent de petits mammifères, en particulier des wallabies.

Il y a eu plusieurs autres cas de pythons de broussailles ciblant des wallabies dans le nord du Queensland en 2019 avec des séquences vidéo montrant un python de broussailles en mode d’attaque.

L’individu qui a attrapé le python a été contacté pour commenter l’incident récent.