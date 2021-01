C’est le moment extraordinaire où trois ours polaires affamés se sont férocement combattus pour se nourrir – avant de décider finalement de partager un repas ensemble.

Les énormes ours ont été vus en train de se battre pour leur survie à Svalbard, en Norvège, avant d’appeler à une trêve.

La photographe suédoise Frida Hermansson a capturé de superbes photos d’ours polaires éclaboussés de sang luttant contre une carcasse de phoque.

La femme de 39 ans, qui dirige des tournées photo et des ateliers dans la région depuis plus d’une décennie, a déclaré qu’elle était émue de voir l’incroyable rencontre de si près.

«Nous avons trouvé un ours qui avait capturé un phoque barbu et en avait mangé la majeure partie sur la glace. Il y avait du sang partout et l’ours était plein, juste allongé à côté de la carcasse», a-t-elle dit.

«Soudainement, un autre ours s’est approché de nous et le premier ours s’est éloigné. Elle a nagé, s’est retournée et a juste essayé de digérer le gros repas.

«Le deuxième ours, également une femelle, a commencé à se régaler de la carcasse, mais après quelques minutes, elle a soudainement levé les yeux et regardé vers l’horizon.

À ce stade, dit Harmansson, elle pouvait voir la silhouette d’un troisième ours au loin.

«Le troisième ours est venu rapidement vers nous. Courant sur la glace et nageant entre les morceaux de glace.

«Quand il s’est rapproché, nous avons pu voir que c’était un gros mâle, mais il était très maigre et vous pouviez voir les côtes et la colonne vertébrale à travers l’épaisse fourrure. De toute évidence, il avait faim.

«Il est allé droit vers le deuxième ours qui se tenait près de la carcasse et ils ont commencé à se hurler dessus.

«Soudain, le gros mâle a sauté sur la femelle et l’a jetée dans la glace.

La deuxième femelle s’est éloignée et a nagé, avant de rouler dans la neige et d’avoir l’air «vraiment triste», a déclaré Harmansson.

LE COMBATTRE

Mais alors ses yeux ont soudainement «changé» et elle a commencé à regarder le mâle mangeant avec sa tête haute et un «regard déterminé».

«Elle s’est levée et a commencé à marcher vers lui. Il avait l’air assez surpris et une fois de plus il s’est hurlé dessus. Et puis est venue l’attaque.

«Deux fois, ils se sont battus, mais le mâle s’est rendu compte qu’elle n’abandonnait pas cette fois.

«Ils ont tous deux pris la carcasse et l’ont découpée en deux morceaux.

«Quand nous les avons quittés, ils ont mangé en paix l’un à côté de l’autre.

«C’était un sentiment d’humilité d’être témoin de cette rencontre de près.

«Je pouvais réellement sentir leur rugissement presque physiquement.

«Ce sont des animaux tellement puissants et forts et c’était incroyable de vivre cela de cette façon.

«C’était triste de voir l’ours mâle si affamé et maigre. Cela en dit long sur la façon dont les changements climatiques affectent cette partie du monde.

« Mais c’était aussi une joie que cela se soit terminé de cette façon – les trois ours étant nourris et sans blessures visibles malgré les multiples combats entre eux. »

C’était agréable de voir que l’incident avait une «fin heureuse», a déclaré le photographe.