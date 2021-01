Un adolescent a été tiré d’une énorme avalanche de 10 pieds de profondeur qui a tué ses parents et sa petite sœur lorsqu’elle a enterré un logement dans une station de ski de l’Arctique.

On craignait que six autres personnes soient enterrées sous la neige profonde à des températures de -13 ° F (-25 ° C) à Norilsk, en Russie.

Les touristes dormaient dans de petites maisons lorsque l’avalanche a frappé une superficie de 6 500 pieds carrés à la base de sports d’hiver.

L’écolier Makar Popov, 14 ans, a survécu à l’avalanche géante dans le nord de la Russie, mais il est gravement gelé et a subi de multiples fractures.

Les médecins travaillaient aujourd’hui pour sauver sa vie et il a été décrit comme étant dans un état grave à l’hôpital de Norilsk.

Une vidéo montre le moment où Makaer a été miraculeusement retrouvé vivant, enterré sous l’avalanche, causé par l’écrasement d’une calotte de neige au sommet d’une montagne dans une zone jugée à l’abri des glissements de neige à la station de Gora Otdelnaya.

Sa mère de 38 ans – pas encore nommée – a été tirée morte du carnage.

Alors que les recherches se poursuivaient dans l’obscurité et dans des conditions de blizzard, le corps de son père Vlad Popov, 45 ans, a été retrouvé avec son frère de 18 mois.

Le patron de la station de ski, Igor Shatalov, a déclaré craindre qu’une demi-douzaine de touristes supplémentaires ne soient enterrés par l’avalanche.

Cela n’a pas été immédiatement confirmé par les autorités russes, qui ont déclaré que les recherches étaient terminées.

Les sauveteurs avaient travaillé au milieu des craintes d’une nouvelle glissade de neige mortelle.

Une source d’urgence a déclaré: « La menace d’un effondrement répété d’avalanche existe actuellement. Toutes les mesures de sécurité sont prises.

Le sauveteur bénévole Maksim Innikhov a déclaré: « Nous avons trouvé des parties des maisons où la famille de quatre personnes … séjournait pour des vacances. »

Ils creusaient désespérément pour localiser un téléphone portable chantant sous la neige.

«Les sauveteurs essaient de déterminer la zone exacte d’où vient le signal», a-t-il déclaré.

«Les gens continuent à venir en aide, beaucoup se rendent sur le site avec leurs propres pelles.

«Une énorme quantité d’équipement est utilisée sur le site, chacun fait de son mieux pour trouver les gens.

«Je suis venu sur le site dès que j’ai entendu parler de l’avalanche. Notre maison est sur le site, la neige s’est arrêtée à cinq mètres de notre porte.

Une affaire pénale a été ouverte.