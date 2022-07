Moment incroyable “le meilleur patron de tous les temps” dit au personnel qu’il leur offre un voyage à 7 000 £ à Ibiza – y compris les billets pour Calvin Harris

Le meilleur patron du Royaume-Uni a surpris toute son équipe avec un voyage de 7 000 £ à Ibiza, couvrant tous les frais et offrant même des billets pour Calvin Harris.

Le fondateur de la start-up Ashley Jones a profité des trois jours de vacances entièrement payés pour récompenser le travail acharné de ses employés, puis a capturé le moment où il a révélé la nouvelle passionnante dans une vidéo étonnante.

Ashley Jones a capturé le moment incroyable où il a annoncé la nouvelle devant la caméra 1 crédit

Son équipe n’en croyait pas ses oreilles face à la surprise 1 crédit

L’homme de 34 ans de Manchester est le fondateur de Great Influence, une startup de marque personnelle 1 crédit

Le joueur de 34 ans voulait célébrer avec son équipe après le meilleur trimestre depuis le lancement de sa start-up de marque personnelle, Great Influence, en 2018.

Le généreux employeur a donc déboursé 7 000 £ pour la destination ensoleillée, une île espagnole connue pour sa vie nocturne électrique et ses paysages époustouflants.

Le jeune fondateur a réservé tous les vols, déjeuners, dîners et divertissements pour son équipe, ainsi que des billets pour une résidence de Calvin Harris.

Ashley, qui vient de Manchester, a déclaré : “L’équipe a travaillé si dur ces derniers mois et c’était la bonne chose à faire pour montrer son appréciation.

“Je crois aussi qu’il est de ma responsabilité que pendant qu’ils travaillent ici, nous leur donnions les meilleurs souvenirs possibles.”

Et ce voyage n’est pas le seul bonus qu’Ashley a donné à son équipe chanceuse.

Au cours des deux derniers mois, ils ont tous assisté au festival Parklife et sont allés voir Billie Eilish et Harry Styles ensemble.

Afin de filmer l’incroyable surprise d’Ibiza et de capturer l’excitation de son équipe, Ashley a attiré son équipe dans une salle de réunion en prétendant qu’elle devait assister à un atelier filmé.

“Je savais que l’équipe se demanderait pourquoi nous filmions une réunion, alors j’ai dû convaincre l’équipe de penser que nous faisions un atelier”, a-t-il déclaré.

Les images de son annonce montrent l’équipe d’Ashley absolument ravie de la surprise.

Après le choc initial, le groupe crie et applaudit de bonheur à la réservation de vacances de leur patron.

Dans le clip, Ashley a déclaré à l’équipe de quatre autour de la table : “Alors j’ai peut-être menti. J’ai une annonce importante à faire à tout le monde.

“Le deuxième trimestre a été de loin notre très, très, très meilleur mois et, plus important encore, l’engagement et la volonté de tout le monde pour faire de la merde étaient incroyables.

“Alors, pour fêter ça, on va…” a-t-il roulé du tambour sur la table avant de dire “Ibiza”.

Les visages de l’équipe ont éclaté en sourires et ils ont couvert leurs bouches sous le choc.

Deux d’entre eux se sont tournés l’un vers l’autre avec incrédulité, criant “Oh mon dieu”, quand il a annoncé qu’ils allaient voir Calvin Harris.

L’une a fait semblant d’avoir des palpitations cardiaques sous le choc, tandis qu’une autre a plaisanté : “Est-ce que quelqu’un connaît le temps de récupération après une liposuccion ?”

Tout le monde a ri avant que les images ne passent à un clip des quatre dansant ensemble pour célébrer.

Parlant du voyage, Ashley a déclaré: “Je n’ai jamais vu autant d’amour pour notre entreprise! C’est comme si les vacances avaient créé un souvenir pour tout le monde dont ils se souviendraient longtemps.

“Des choses comme ça sont un bonus à ce que je pense que nous donnons à notre équipe, qui est le sentiment qu’ils travaillent sur quelque chose qu’ils aiment, avec des gens qu’ils aiment et un patron qui les valorise et les comprend.”

Le généreux cadeau a mis Ashley en bonne concurrence avec un autre employeur américain, qui a été salué comme le meilleur patron du monde cette semaine.

Todd Graves a donné à chacun de ses 50 000 employés de Raising Cane une chance de remporter le jackpot de 830 millions de dollars avec un ticket Mega Millions.

Et hier, un autre employeur a revendiqué le titre de meilleur patron après avoir offert une énorme opportunité aux nouveaux arrivants.

Sondre Rasch, PDG et co-fondateur de SafetyWing, donne à un nouvel employé la chance de parcourir le monde, avec 17 000 £ à dépenser en frais.

Ailleurs dans le monde, une équipe d’employés australiens a décroché de l’or après que leur généreux patron les ait envoyés en “vacances-travail” toutes dépenses payées pour prendre des cocktails au bord de la piscine.

Les collègues de la société de marketing ont également été gâtés par des séances de yoga et se sont régalés de fruits de mer frais alors qu’ils échangeaient leur bureau étouffant contre une villa de luxe à Bali, en Indonésie.

Avant d’annoncer la nouvelle, Ashley a prétendu que le personnel avait un atelier 1 crédit