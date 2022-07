Moment incroyable, l’amant de McDonald’s saute par la fenêtre du service au volant pour passer sa PROPRE commande de nourriture après le refus du personnel

C’est le moment bizarre où une femme a sauté par la fenêtre d’un service au volant de McDonald’s pour préparer sa PROPRE nourriture après que le personnel ait refusé de la servir.

Le fast-food avait soi-disant suspendu les commandes après avoir manqué de gants – mais la femme n’en avait pas et a décidé de se rendre dans la cuisine par ses propres moyens.

On peut voir la femme se presser à travers la fenêtre du Drive Thru Crédit : TikTok/@greergreer

Elle a demandé l’autorisation du responsable pour commencer sa “première journée de formation” afin de pouvoir passer sa propre commande Crédit : TikTok/@greergreer

Elle a commencé à applaudir d’excitation à l’idée de s’essayer à retourner des hamburgers Crédit : TikTok/@greergreer

On peut la voir se presser à travers la fenêtre du Drive Thru alors que les employés essaient de ne pas rire de la tentative désespérée d’un hamburger.

Quand elle arrive de l’autre côté, elle commence à applaudir d’excitation à l’idée de s’essayer à retourner des hamburgers.

Vêtue d’une robe rose vif et d’escarpins, l’amante de McDonald’s a demandé la permission au gérant de commencer sa “première journée d’entraînement” afin qu’elle puisse passer sa propre commande.

La vidéo partagée sur TikTok était sous-titrée: “La dame grimpe par la fenêtre de McDonald’s parce que nous ne prenons plus de commandes CAUSE que nous n’avons pas de gants.”

Le clip a accumulé plus de 700 000 vues et plus de 120 000 likes.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​afflué vers les commentaires, dans l’espoir de savoir si elle avait obtenu le McDonald’s qu’elle voulait si désespérément.

L’un d’eux a dit: “Alors, elle a eu son maccy Ds ou quoi …”

Un autre a écrit: “Elle a grimpé à travers cette fenêtre, laissez-la faire.”

Un troisième a déclaré: “Enfin, tous les rires et pas de combats, c’est bien de voir les gens se détendre et se détendre, nous devons tous être souvent compréhensifs.”

Et certains l’ont qualifiée d ‘”icône” pour sa tentative audacieuse d’obtenir un hamburger.

L’un d’eux a dit : “C’est une icône.”

Un autre a écrit: “Attendez, je l’aime un peu.”

