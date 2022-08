Moment incroyable Des enfants ukrainiens jouent sur des chars capturés par l’armée russe et jurent “Nous battrons Poutine”

SCHOOLBOY Lev Morilyi a saisi son jouet AK-47 sur un char russe détruit hier en déclarant: “Nous vaincrons Poutine.”

L’enfant de six ans et ses parents faisaient partie des milliers de personnes qui ont afflué vers la nouvelle attraction touristique de l’Ukraine – une colonne de véhicules militaires ennemis détruits.

Une colonne de chars russes détruits est devenue une attraction touristique dans la capitale ukrainienne Kyiv Crédit : Avalon.red

Hier, l’écolier Lev Morilyi a saisi son jouet AK-47 sur un char russe détruit en déclarant: “Nous vaincrons Poutine” Crédit : Chris Eades

L’une des rues principales de la capitale près de la place de l’Indépendance a été bloquée pour afficher 70 chars, systèmes de missiles et obusiers automoteurs qui ont été retirés au cours des six premiers mois de la guerre.

Le père de Lev, Roman, 38 ans, a ajouté: “Il n’a pas joué avec son pistolet jouet depuis longtemps, mais quand nous avons dit que nous venions ici, il est allé le chercher.

« Comme tout Ukrainien, il est fier de ce que notre armée a accompli et voulait apporter sa propre arme pour montrer son soutien.

“C’est vraiment inspirant de voir ces véhicules russes détruits.

“Cela montre que nous gagnons la guerre et que nous obtiendrons la victoire ultime.”

Le cimetière de la puissance militaire russe a été dévoilé dans la rue Khreschatyk de la capitale alors que le pays se prépare mercredi à célébrer sa formation en tant qu’État indépendant en 1991, après l’effondrement de l’Union soviétique.

La date marque également six mois depuis le début de l’invasion brutale de Poutine.

La guerre a contraint sept millions de personnes à fuir le pays, faisant plus de 160 000 morts ou blessés et a coûté 500 milliards de livres sterling à l’économie ukrainienne.

Mais le pays reste aussi inébranlable que jamais face à l’agression russe.

Le patron des ressources humaines, Juriy Lysovets, 47 ans, s’est joint à la foule inspectant les véhicules accidentés et a déclaré : « Poutine pensait qu’il prendrait Kyiv dans trois jours.

« Il s’attendait à ce que son défilé de la victoire se déroule dans cette rue.

“Au lieu de cela, il doit subir l’embarras de ce défilé de défaite.”

Bien que les hostilités soient maintenant pour la plupart enracinées dans l’est de l’Ukraine, la nation entière reste sur le pied de guerre.

Les sirènes des raids aériens retentissent toutes les deux heures et un couvre-feu à 23 heures reste en place.

Des points de contrôle gardent les principales routes vers les villes et les cités, les défenses antichars bordent les routes et les bâtiments gouvernementaux sont protégés par des sacs de sable.

La ville occidentale de Lviv était la principale plaque tournante pour les millions de personnes fuyant leurs foyers au cours des premières semaines de la guerre.

Beaucoup sont désormais installés dans d’autres pays européens, principalement chez des voisins proches comme la Pologne et l’Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni.

Mais certains n’ont pas encore trouvé de logement permanent.

Poutine pensait qu’il prendrait Kyiv en trois jours. Il s’attendait à ce que son défilé de la victoire se déroule dans cette rue. Au lieu de cela, il doit subir l’embarras de cette parade de défaite. Jury Lysovets

Des camps de réfugiés ont vu le jour, dont un niché entre des immeubles d’habitation de l’ère soviétique, surnommé Mariopolis par ses habitants.

Environ 300 personnes sont entassées dans 96 unités de la taille et de la forme de conteneurs maritimes.

Ils passent leurs journées à essayer de rendre leur logement plus confortable et à rêver du jour où ils pourront rentrer chez eux.

Dans l’unité 25, la mère de trois enfants Aliona, 36 ans, est sur le point de nourrir sa progéniture affamée avec une casserole de pommes de terre qu’elle a cuisinée dans la zone commune du camp.

Elle passe ses journées à lutter pour s’occuper seule des enfants dans le petit espace. Son mari est militaire. Ils ont fui leur domicile dans la région de Donetsk.

Aliona, qui a également amené l’animal de compagnie de la famille Betty, leur chat de dix ans, a déclaré: «C’était terrifiant. Il n’y a jamais eu d’avertissement, donc la première fois que nous avons entendu parler d’une attaque, c’est lorsque nous avons entendu les avions.

« Quelques instants plus tard, les bombes sont tombées. Nous avons également commencé à entendre beaucoup de coups de feu et savions qu’il était temps de partir.

« Ce camp nous fournit au moins de la nourriture et un abri, mais je m’inquiète pour l’hiver. Il n’y a pas de chauffage dans les chambres et l’hiver devient froid ici.

Le camp, géré par les autorités locales et une organisation caritative catholique, a été nommé Mariopolis en l’honneur de Marioupol, la ville de la mer Noire qui a été prise par la Russie après une défense héroïque des habitants.

Un réfugié a déclaré : « C’est pour montrer que même si un Marioupol est tombé, un autre s’est relevé.

Quelques instants plus tard, les bombes sont tombées. Nous avons également commencé à entendre beaucoup de coups de feu et savions qu’il était temps de partir. Maman de trois enfants Aliona

Les habitants de toute l’Ukraine sont désormais installés à long terme, même s’ils restent confiants dans la victoire finale sur le champ de bataille. Comme l’a expliqué un patriote : « L’armée est notre nouvelle religion, les volontaires nos anges.

La fierté nationale est à son plus haut niveau avec le bleu et le jaune du drapeau ukrainien partout – peints sur les lampadaires, les bordures de trottoir et les bâtiments. Le drapeau orne les maisons, les bâtiments publics et les tableaux de bord. Même les chenils ont leurs propres mâts miniatures aux couleurs nationales.

Et le peuple est convaincu que ses forces armées peuvent reprendre les terres saisies par la Russie à l’est, où la résistance courageuse ne montre aucun signe de relâchement.

Il y a eu un nouvel assaut de drones contre le QG de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, dans la péninsule occupée de Crimée, samedi, le lendemain du jour où une série de dépôts de munitions russes ont été ciblés. Et la guerre des sanctions se poursuit également à un rythme soutenu, le superyacht de 65 millions de livres sterling d’un oligarque russe étant mis aux enchères demain par le gouvernement de Gibraltar. C’est le premier navire de luxe à être vendu depuis que les méga riches du pays ont été ciblés.

Mais le plus gros coup porté au tyran Poutine au cours du week-end était symbolique, alors que de jeunes femmes prenaient des selfies devant ses chars brûlés pour les partager sur Instagram.

Leur message était clair : le pays n’acceptera jamais la défaite.

Le jour de l’indépendance de l’Ukraine marque également six mois depuis le début de l’invasion brutale de Poutine Crédit : AP

“NOUS VOULONS QUE ÇA SOIT FIN”

DEUX jeunes jouent sur des patins à roulettes dans un village de fortune fait de conteneurs d’expédition pour les Ukrainiens déplacés.

Mais alors que Varavara, Mariana, six et cinq ans, semble profiter du lotissement préfabriqué, la vie est moins insouciante pour les réfugiés adultes du camp – surnommé Mariopolis par ses résidents.

Deux jeunes jouent sur des patins à roulettes dans un village de fortune fait de conteneurs d’expédition pour les Ukrainiens déplacés Crédit : Chris Eades

La vie est moins insouciante pour les réfugiés adultes du camp – surnommé Mariopolis par ses résidents Crédit : Chris Eades

Quelque 300 personnes qui ont fui vers Lviv sont entassées dans 96 unités du camp.

La grand-mère de Varavara, Galyna Burkun, 63 ans, a déclaré : « Nous avons dû quitter notre maison parce que la guerre approchait. Nous n’avons aucune idée de combien de temps nous devrons rester.

« Varavara et les autres enfants s’amusent ici car ils peuvent jouer tout le temps et ils se sont fait beaucoup de nouveaux amis.

« Ils sont trop jeunes pour bien comprendre, pour eux c’est une aventure. Les adultes veulent juste que ça se termine.

PEURS MOBILES

Une réfugiée UKRAINIENNE au Royaume-Uni a déclaré qu’elle s’inquiétait chaque jour de son logement.

Tania Orlova, 44 ans, est arrivée en Grande-Bretagne depuis Kyiv en avril avec son fils de huit ans Danylo et sa mère Liubov, 74 ans, dans le cadre du programme Homes for Ukraine.

Tania Orlova, 44 ans, est arrivée en Grande-Bretagne depuis Kyiv en avril avec son fils de huit ans Danylo et sa mère Liubov, 74 ans, dans le cadre du programme Homes for Ukraine Crédit : PA

Ils sont hébergés par une famille de trois personnes pendant une période allant jusqu’à dix mois.

Elle a commencé à chercher des locations mais a déclaré que son manque d’antécédents de crédit au Royaume-Uni était un problème alors que les propriétés à High Wycombe, Bucks, sont “cher”. Tania travaille dans une association caritative locale et son fils est scolarisé.

Près d’un hébergeur sur quatre ne souhaite pas continuer au-delà de six mois en raison de la crise du coût de la vie, selon les chiffres.

Tania a déclaré: “Si je dois déménager, je dois à nouveau traumatiser mon enfant.”