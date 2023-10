Moment incroyable : des commandos d’élite de la marine israélienne tirent des mitrailleuses sur un bateau du Hamas alors que des terroristes sautent à l’eau

C’est le moment incroyable où des commandos d’élite israéliens aspergent les terroristes du Hamas de balles de mitrailleuse lors d’une bataille navale à grande vitesse.

Des images montrent la marine israélienne repoussant habilement un assaut maritime des militants palestiniens lors de leur sanglant déchaînement transfrontalier le 7 octobre.

Les commandos de la marine israélienne ont traqué les terroristes du Hamas qui tentaient d’infiltrer Israël par voie maritime Crédit : Twitter/visegrad24

Ils ont attaqué les vedettes rapides de l’ennemi avec des mitrailleuses et des grenades. Crédit : Twitter/visegrad24

Le moment où un bateau du Hamas a explosé par les forces israéliennes Crédit : Twitter/visegrad24

Dans la vidéo, récemment publiée par Tsahal, des commandos israéliens, d’une efficacité sans faille, tirent avec des mitrailleuses, lancent des grenades et poursuivent les vedettes rapides du Hamas.

À un moment donné, une énorme explosion peut être observée alors que l’un des vedettes rapides des militants islamistes est détruit.

Les troupes poursuivent alors sans pitié les terroristes du Hamas qui se jettent à l’eau et les traquent.

L’équipe semble avoir réussi à détruire les chances de l’ennemi d’infiltrer Israël à partir de cette étendue de mer.

Les insurgés à bord ont été jetés dans la mer Méditerranée puis ont tenté de nager vers la côte, a expliqué l’armée israélienne.

« L’unité « Snapir » de la marine israélienne a ouvert le feu sur des terroristes qui nageaient vers le rivage pour tenter d’infiltrer Israël par la mer. »

« Les soldats ont déjoué un certain nombre de terroristes, les empêchant d’atteindre le littoral », ajoute le communiqué sur Twitter/X.

Le groupe responsable de cette peur était le 916e Escadron de patrouille israélien utilisant des patrouilleurs de classe Dvora, rapporte le Times of Israel.

Cependant, ailleurs le long de la côte, le Hamas a réussi à échapper ou à percer les défenses israéliennes et à faire rage dans la guerre.

La marine israélienne sera renforcée par des navires britanniques et américains envoyés cette semaine en Méditerranée orientale pour soutenir Israël.

Au cours de l’attaque surprise en trois volets du week-end dernier, les terroristes et leurs alliés ont traversé la frontière israélienne par voie terrestre, maritime et aérienne.

Des roquettes, des parapentes et des hommes armés se sont abattus sur les villes frontalières israéliennes et ont déclenché un véritable enfer sur les civils lors de ce qui a été surnommé le 11 septembre en Israël.

Ils ont massacré 1 300 Israéliens chez eux, dans la rue et lors d’un festival de musique avant de ramener 150 otages à Gaza.

Le président israélien, Isaac Herzog, a déclaré que cette attaque était la journée la plus meurtrière pour les Juifs depuis l’Holocauste.

Aujourd’hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré d’« exterminer les monstres sanglants qui se sont dressés contre nous ».

« Le Hamas pensait que nous allions nous séparer – nous allons briser le Hamas », a-t-il déclaré en colère.

Cela survient alors que l’offensive terrestre attendue par Israël se rapproche de plus en plus.

Ce matin, l’armée israélienne a annoncé qu’elle avait encerclé la bande de Gaza – mais ses projets de lancer une attaque « coordonnée » ont été retardés en raison du mauvais temps.

Des dizaines de milliers de soldats et de chars massés à la frontière sont « prêts » pour ce que l’armée a décrit comme une opération combinée majeure par voie terrestre, aérienne et maritime.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Jonathan Conricus, a déclaré que ses forces avaient encerclé Gaza avec des troupes désormais « en formation… tout autour de la bande de Gaza, au sud, au centre et au nord ».

Cependant, de hauts responsables de Tsahal ont révélé aujourd’hui que leurs plans avaient été retardés.

L’invasion terrestre aurait déjà dû commencer mais continue d’être reportée en raison du mauvais temps empêchant la couverture aérienne, ont déclaré des sources au New York Times :

Pendant ce temps, Tsahal a accusé le Hamas d’« empêcher les civils qui tentaient de fuir » et de les utiliser comme « boucliers humains » contre les frappes aériennes israéliennes.

Le porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus, a déclaré : « Si ce n’est pas là l’utilisation la plus sinistre et la plus ignoble des civils pendant la guerre, je ne sais pas ce que c’est. »

Depuis vendredi, de nombreux rapports affirment que le Hamas a qualifié le compte à rebours d’Israël de « fausse propagande » et a ordonné aux civils de rester sur place.

Plus de 360 ​​000 réservistes ont été appelés pour renforcer l’armée régulière israélienne forte de 130 000 hommes qui se prépare à écraser les bastions du Hamas.

Les frappes aériennes israéliennes ont continué à frapper la bande de Gaza tout au long du week-end alors que la date limite officielle fixée par Israël pour que les Palestiniens puissent quitter la bande de Gaza avant l’invasion terrestre imminente était passée.

Au moins 2 329 Palestiniens ont été tués jusqu’à présent lors des bombardements de représailles contre la bande de Gaza densément peuplée, dont 600 enfants.

L’ONU estime qu’un million de Palestiniens ont été déplacés par les bombardements israéliens.

Des milliers de familles paniquées voyageant dans des camions, des charrettes tirées par des ânes ou à pied ont afflué sur les routes pour tenter de fuir les tirs nourris et le siège.

Samedi, Tsahal a annoncé avoir tué deux hauts commandants du Hamas lors de frappes aériennes et de drones.

Ils ont affirmé que Murad Abu Murad, qui dirigeait les opérations aériennes du Hamas à Gaza, et Ali Qadhi, un commandant clé qui a dirigé l’attaque transfrontalière contre Israël, avaient été assassinés.

Aujourd’hui, Israël a jeté son dévolu sur un haut dirigeant du Hamas, qu’il a surnommé Oussama Ben Laden de la Palestine.

L’armée israélienne s’est engagée à éliminer Yahya Sinwar, 60 ans, chef du Hamas dans la bande de Gaza, et a déclaré qu’elle ne reculerait devant rien pour le retrouver.

Sinwar – qui a passé 24 ans dans les prisons israéliennes – est accusé d’avoir orchestré et dirigé le massacre transfrontalier du week-end dernier.

« Yahya Sinwar est le visage du mal », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht.

« Il est le cerveau derrière tout cela, tout comme Ben Laden.

« Il a bâti sa carrière sur l’assassinat de Palestiniens lorsqu’il a compris qu’ils étaient des collaborateurs. C’est ainsi qu’il est devenu connu comme le boucher de [southern Gaza] ».

Les commandos de la marine israélienne traquent les militants du Hamas une fois qu’ils sautent à la mer Crédit : Twitter/visegrad24