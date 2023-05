Moment incroyable, des centaines de personnes assistent aux funérailles du héros de la Seconde Guerre mondiale, 96 ans, décédé sans famille – grâce à la campagne The Sun

Le héros de WAR, Peter Brown, est peut-être mort seul, mais hier, il a reçu l’adieu émouvant qu’il méritait tant.

L’homme de 96 ans était l’un des derniers pilotes des Caraïbes à venir en aide à la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des centaines de personnes se rassemblent pour les funérailles de Peter Brown – le héros de la Seconde Guerre mondiale a été inhumé avec l’adieu émouvant qu’il méritait si bien Crédit : PA

Ses voisins à Londres craignaient que seule une poignée de personnes ne soient sur la tombe du héros pour pleurer, et aucun parent

À seulement 16 ans, il avait menti sur son âge, avait rejoint la RAF et avait voyagé de son domicile en Jamaïque au Royaume-Uni, où en tant qu’opérateur sans fil Flight Sergeant, il avait volé dans un bombardier Lancaster lors de cinq missions.

Lorsqu’il est décédé à Londres près de 80 ans plus tard en décembre dernier, ses voisins craignaient que seule une poignée de personnes ne soient sur sa tombe pour pleurer, et aucun parent.

Mais hier, grâce à une campagne Sun, un nombre impressionnant de 550 sympathisants ont rempli l’église de la RAF pour faire ses adieux à Peter.

Le service funèbre à St Clement Danes sur le Strand dans le centre de Londres devait se dérouler avec une précision militaire à 11 heures précises.

Mais la révérende capitaine du groupe Ruth Hake a dû annoncer à la congrégation bondée que le cortège de Peter avait été retardé par la circulation pour le Chelsea Flower Show.

La congrégation, qui comprenait des dizaines d’anciens militaires de la Black British Military Veterans Association, a commencé à chuchoter avec bonne humeur : « Vous n’êtes pas à l’heure de la Jamaïque maintenant ! »

Pourtant, personne ne se souciait d’attendre 20 minutes supplémentaires pour Peter, l’homme modeste qui s’est retrouvé au centre de cette histoire extraordinaire.

Bon envoi

Après avoir servi six ans dans la RAF, dont un passage au 625e Escadron, où il a effectué des missions en Égypte et en Afrique du Nord, il a passé le reste de sa carrière au ministère de la Défense.

Une semaine avant Noël, il mourut seul dans son appartement au rez-de-chaussée de Maida Vale, près du terrain de cricket de Lord. Il ne s’était jamais marié et les voisins de la rue où il a vécu pendant un demi-siècle ne l’avaient jamais entendu parler de parents.

Le voisin Julian Futter, un fabricant d’antennes à la retraite qui a vécu en face de Peter pendant 40 ans, craignait qu’il ne soit enterré pratiquement sans deuil.

Mais en mars, The Sun est intervenu et a aidé à retrouver la famille de Peter en Jamaïque, aux États-Unis et au Canada.

Hier, parmi la congrégation bondée se trouvaient Brooke Alexander, 31 ans, la petite-fille du cousin de Peter du côté de sa mère, qui a parcouru 4 600 miles depuis Kingston, en Jamaïque, pour être au service de déménagement.

Et la famille Bird – Rosie, 62 ans, Brian, 65 ans et Michael, 65 ans – parents du père de Peter, William, sont venus de Vancouver.

Rosie a déclaré au Sun: « Quand j’ai entendu, je savais juste que c’était lui, c’était quelqu’un de notre famille.

« C’était un si beau service. Je pensais à ma famille à l’église et combien de personnes doivent être si fières d’être apparentées à lui. J’ai l’impression de le connaître. »

Michael a remercié The Sun d’avoir aidé à passer le mot, en disant: « Il reçoit un bon départ aujourd’hui parce que vous avez fait exploser ça. »

La congrégation comprenait des cadets de l’air et un important contingent de la RAF dirigé par le maréchal en chef de l’air Sir Mike Wigston, le chef d’état-major de l’air.

Il a déclaré: «Le sergent de section Peter Brown a incarné l’engagement désintéressé de la génération qui s’est battue pour notre liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur courage et leur résilience sont une source d’inspiration pour nous tous.

« Je suis très fier que la Royal Air Force ait pu rendre un hommage mérité à l’un des nôtres. »

Ils ont été rejoints par des dizaines d’amis et de voisins de Peter.

Le lecteur de nouvelles de la BBC, Clive Myrie – dont les parents jamaïcains sont venus en Grande-Bretagne dans les années 1960 – faisait partie des personnes en deuil qui ont regardé le cercueil de Peter, drapé du drapeau de l’Union, transporté dans l’église par six artilleurs de la RAF du King’s Color Squadron.

Clive, dont les oncles Cecil et Rennie ont également servi dans la RAF, a déclaré: « Cet homme est mort seul mais nous ne pouvions pas le laisser aller seul sur sa tombe. »

Le cercueil affichait deux nouvelles médailles que Peter avait gagnées – la médaille de la campagne de la Seconde Guerre mondiale et la médaille du service en Europe Crédit : PA

Un coussin au-dessus du cercueil affichait deux nouvelles médailles que Peter avait gagnées – la médaille de la campagne de la Seconde Guerre mondiale et la médaille du service en Europe.

La RAF les a fait fabriquer à la hâte lorsqu’il a été constaté que les médailles originales de Peter manquaient.

Le drapeau jamaïcain se dressait fièrement près de l’autel, qui était drapé d’une enseigne en soie de la RAF – l’hommage ultime à un dépliant.

Au cours du service d’une heure, l’ex-caporal Peter Ramrayka, de la Royal Air Forces Association, a rendu hommage à Peter. Il a déclaré: «Les héros sont de toutes formes et tailles, mais certains dominent les autres.

« Ces héros qui sauvent notre terre doivent sûrement être les meilleurs.

« Sergent de section Peter Brown, vous êtes là-haut, dans votre Lancaster, volant dans les airs, un pilote des Caraïbes.

« Vous n’étiez pas seulement un héros de la guerre mondiale, mais un être humain intègre.

« Un merci ne suffira jamais. Nous vous saluons lors de votre dernier vol, à travers l’adversité, vers les étoiles.

Dans un hommage émouvant, le voisin Melvyn Caplan a décrit Peter comme un « homme calme et réfléchi » qui n’avait jamais beaucoup parlé de son passage dans les Forces armées.

La congrégation a entendu dire que Peter était un grand fan de la reine Elizabeth, qu’il considérait comme une « jumelle » car ils sont nés la même année, et il a été terriblement bouleversé par sa mort l’année dernière.

Des rires ont parcouru l’église lorsque Melvyn a dit à propos du fan de cricket Peter: «Quelle belle manche.

« Il a presque atteint le siècle mais s’est fait prendre dans les années 90. »

Il a été révélé que Peter avait deux vices – le whisky de Bell avec une touche de soda au gingembre et des chips au fromage et à l’oignon.

Melvyn a déclaré: «C’était un homme gracieux et privé. Il n’aimait pas qu’on s’occupe de lui.

«Il avait ce charme et cette politesse à l’ancienne. Peter était l’un des grands personnages de la vie. Personne ne méritait cela plus que toi.

« Nous vous remercions et vous saluons, sergent de section Peter Brown. Reposez en paix. Quel homme. »

La vétéran Maurillia Simpson, qui a été blessée en Irak, a reçu une standing ovation après ses superbes interprétations des chansons Just Be and His Eye.

L’ami de Peter, l’agent de voyages à la retraite Paul Newman, 77 ans, a déclaré: « Il aurait été stupéfait par le nombre de personnes venues lui dire au revoir. »

Un autre voisin, Julian Futter, a dit au parent de Peter, Brooke : « C’était un homme bon et il nous manque vraiment.

«Nous craignions qu’il n’y ait que cinq personnes à ses funérailles, mais plus de 500 se sont présentées. C’est incroyable.

« Tout ce que nous voulions vraiment, c’était un clairon pour jouer pour lui et peut-être un policier là-bas comme garde d’honneur. » Il n’y avait pas un œil sec dans la maison lorsque le Last Post, joué par un clairon de la RAF, a sonné pour marquer la fin du service.

Brooke, une responsable de production, a déclaré : « C’était un service vraiment adorable.

« C’était tellement touchant et émouvant de voir autant de monde là-bas. Peter a reçu un excellent départ.

« C’était fantastique de rencontrer l’autre côté de sa famille, de discuter avec eux et de trouver d’autres personnes qui le connaissaient également.

« Merci à tous ceux qui ont organisé un si beau service et à The Sun de m’avoir aidé à arriver ici. »

L’homme sur le banc

TOUS les jours, Peter Brown se rendait chez ses marchands de journaux locaux pour acheter un exemplaire de The Sun et une barre de Dairy Milk.

Mais plus tard dans sa vie, et suite à une chute, la marche devenait difficile, alors il se reposait sur un banc, bavardant avec les passants.

Peter se reposait sur un banc et discutait avec les passants alors qu'il se rendait quotidiennement chez les marchands de journaux locaux pour acheter The Sun et une bouteille de lait.

Des amis locaux se réunissent pour se souvenir de Peter sur « son » banc Crédit : Paul Edwards

Juste avant les funérailles d’hier, nous avons emmené son parent perdu depuis longtemps, Brooke, rencontrer ses voisins et voir le banc abîmé qui doit maintenant être transformé en un digne mémorial pour Peter.

L’instructeur de yoga Sam Hamilton a vécu dans l’appartement au-dessus de Peter pendant 13 ans.

Elle a déclaré: «Je le voyais tous les jours. Cinq mois après sa mort, cela semble toujours étrange sans Peter ici.

« Nous pensions qu’il serait là pour toujours. Il était un incontournable dans la rue et tout à coup il n’est plus là.

« J’avais l’habitude de dire encore et encore, ‘Peter, puis-je capturer une partie de ta vie devant la caméra ou elle sera perdue ?’

« Je voulais qu’il parle de sa famille, de ses amis et de son passé, mais il ne l’a pas fait. »

Brooke lui a dit : « Je ne connaissais pas du tout Peter. Ma grand-mère et Peter étaient cousins ​​mais aucun des petits-enfants ne le connaissait.

« C’est incroyable que cela se passe dans notre famille. Je pourrai le dire à mes enfants et à mes petits-enfants.

Lorsque Natasha Clark du Sun a téléphoné pour la première fois à Brooke en Jamaïque pour savoir si elle était liée à Peter, elle a pensé que c’était une arnaque.

Brooke a admis: « Si j’avais raccroché le téléphone, je n’aurais jamais connu cette partie incroyable de mon histoire familiale. »