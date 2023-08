Moment incroyable 4 surfeurs disparus retrouvés dérivant au milieu de l’océan après 36 heures alors que le bateau chavirait dans une tempête

C’est le moment incroyable où quatre touristes australiens ont été retrouvés près de deux jours après que leur bateau a chaviré lors d’une tempête.

Steph Weisse, Elliot Foote, Will Teagle et Jordan Short se dirigeaient vers une île privée en Indonésie lorsqu’ils ont disparu dimanche soir.

Les touristes disparus ont été retrouvés flottant sur des planches de surf Crédit : Instagram

Elliot Foote et Steph Weisse étaient sur le bateau manquant Crédit : Instagram

Jordan Short était également sur le navire Crédit : Instagram

Will Teagle était à bord lorsque la tempête a frappé Crédit : Instagram

Eux et huit autres étaient sur deux chaloupes en bois lorsque des conditions périlleuses ont secoué leur voyage de 30 milles vers les îles Banyak depuis l’île de Nias.

L’un des navires est arrivé à terre, mais le bateau transportant les quatre amis et les trois Indonésiens n’y est pas parvenu.

Cela a déclenché une énorme mission de sauvetage alors que les équipages parcouraient frénétiquement l’océan à la recherche des surfeurs disparus.

Mais tôt mardi matin, le groupe a finalement été repéré accroché à des planches de surf.

On pouvait les entendre applaudir alors qu’un bateau de sauvetage se rapprochait.

Steph, Will et Jordan ont été transportés à bord – mais Elliot avait tenté de nager jusqu’au rivage et a été retrouvé à 5 km.

Il a été photographié en train de boire une bière après l’épreuve.

Le père d’Elliot a été soulagé lorsqu’il a reçu un texto de son fils confirmant qu’il était vivant.

Le texte disait: « Hey papa, Elliot ici. Je suis vivant, en sécurité maintenant, je t’aime. Discutez plus tard. »

Les efforts de recherche initiaux ont vu plus de 20 militaires, policiers et volontaires utiliser de petits bateaux dans le but de retrouver le groupe disparu.

Il est entendu que le gouvernement a également affrété un avion privé alors que les recherches s’intensifiaient.

Les pêcheurs locaux se sont également précipités pour rejoindre la chasse avant qu’elle ne soit annulée au coucher du soleil lundi, le mauvais temps ayant entravé les efforts.

Les recherches ont repris mardi matin – et se sont avérées fructueuses puisque le groupe disparu a été retrouvé et secouru.

Le groupe d’amis avait loué des bungalows dans la station pour la célébration du 30e anniversaire d’Elliot.

La station balnéaire isolée de l’île est connue pour ses bungalows de surf et économiques, qui sont loués pour 150 $ par jour.

Son site Web se lit comme suit : « Notre ami et guide de surf vous emmènera dans tous les meilleurs spots. »

Ils avaient été dans les îles Banyak en Indonésie Crédit : Alamy