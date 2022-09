Moment horrifiant, un banquier attrape un requin tigre avec des RESTES HUMAINS dans l’estomac de la bête après que le pied est sorti

UN BANQUIER a été horrifié après avoir réalisé que le requin tigre qu’il avait attrapé avait des restes humains à l’intérieur de son ventre après que la bête a toussé un pied.

Humphrey Simmons pêchait dans les eaux au large des Bahamas avec des amis lorsqu’il a attrapé le prédateur “exceptionnellement lourd” de 12 pieds.

Les autorités ont trouvé les restes d’un homme à l’intérieur du requin – sauf sa tête

Les pêcheurs ont été stupéfaits lorsque la bête a craché un pied

Mais alors que Simmons allait couper l’hameçon des mâchoires du requin, un pied humain est soudainement sorti, a rapporté The Tribune.

Il a déclaré: “Nous allions lui couper le crochet de la bouche et le laisser partir quand il a régurgité un pied humain.

“Tout était intact à partir du genou. C’était mutilé, mais il y avait encore de la chair sur l’os.”

Les pêcheurs stupéfaits – craignant qu’il n’y ait plus de corps à l’intérieur – ont emmené le requin au rivage à Nassau et il a été ouvert.

À l’intérieur, les autorités dégoûtées ont trouvé les restes coupés d’un homme – moins sa tête.

Le requin avait régurgité la jambe gauche de l’homme, et sa jambe droite, deux bras et deux – fendus en deux – ont été retrouvés dans son estomac.

Les médecins légistes ont effectué des tests ADN sur les parties du corps mutilées, confirmant que les restes semblaient avoir au moins deux jours.

Ils ne pouvaient pas dire avec certitude si l’homme était mort ou vivant lorsqu’il a été mangé par la bête.

Deux marins avaient été portés disparus quelques jours avant la prise macabre du 4 septembre 2010.

La police a réussi à identifier l’homme comme étant le marin Judson Newton grâce à ses empreintes digitales.

L’homme de 43 ans et son ami Franklin Brown ont disparu lors d’un voyage en bateau le 29 août après que le navire eut eu des problèmes de moteur.

Les requins tigres peuvent mesurer jusqu’à 25 pieds de long et peser jusqu’à 1 400 livres et seraient responsables de plus d’attaques contre les humains que n’importe quelle espèce à l’exception des grands blancs.

Pendant ce temps, une Américaine qui a été tuée par un requin aux Bahamas a été identifiée comme Caroline DiPlacido, employée d’un collège de Pennsylvanie.

La femme de 58 ans faisait de la plongée avec tuba avec sa famille à Nassau mardi lorsqu’elle a été mutilée à mort par un requin taureau.

Caroline a vécu dans le canton de Millcreek et a travaillé comme coordinatrice de projet sur le campus de Gannon à Erie, en Pennsylvanie, a rapporté le New York Post.

Elle était avec sa fille, son fils et son mari en vacances aux Bahamas lorsque l’attaque d’horreur s’est produite.

Des images partagées en ligne montraient des médecins essayant de faire revivre Caroline alors qu’elle était ramenée à terre.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures.