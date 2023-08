Moment horrifiant, le torero est encorné dans le rectum et vicieusement secoué devant une foule hurlante

C’est le moment horrible où un matador a été brutalement encorné dans le rectum et vicieusement secoué par un taureau dans une arène bondée.

La foule a éclaté en cris de terreur alors qu’Alejandro Conquero, 28 ans, a été transpercé par les cornes de l’animal et hissé dans les airs en Espagne.

Alejandro Conquero a été encorné au rectum par le taureau enragé

Le joueur de 28 ans a été jeté en l’air alors que la foule criait de terreur

Le torero, originaire de Huelva, en Andalousie, serait dans un état « grave » après l’incident qui lui a retourné l’estomac lundi.

Il reste à l’hôpital après avoir subi d’horribles blessures lors de l’événement à Cenicientos, Madrid.

Une vidéo choquante a capturé le moment où Alejandro a été empalé à l’arrière par le taureau enragé alors que les spectateurs regardaient depuis les gradins.

On le voit pour la première fois arborant un costume traditionnel de matador et narguant le taureau blanc avec un rose et cape jaune alors que le public halète.

Mais à chaque coup de tissu, le torero se rapproche inconsciemment des cornes de la bête.

Alejandro se rapproche de la clôture alors que le taureau charge à nouveau vers sa cape et il est soudainement envoyé voler dans les airs par l’animal.

Il le renverse sur sa tête, le laissant étendu sur le sable tout en étant allongé face contre terre sur le ventre.

Mais le taureau n’en a pas encore fini avec lui – et fait une autre ligne droite terrifiante vers son derrière et l’encorne entre ses fesses.

Le matador est propulsé droit dans les airs alors que les cornes de l’animal sont logées dans son rectum alors que la foule crie de terreur.

Il retombe ensuite au sol avant que d’autres toreros n’entrent dans le ring pour l’aider à échapper à l’animal.

Le clip partagé sur Twitter a été visionné des centaines de milliers de fois.

Alejandro a ensuite été vu transporté par avion à l’hôpital après avoir été évalué par des médecins sur place à la suite de l’incident horrible.

Les médecins lui ont diagnostiqué « un goring dans la région périanale postérieure, qui dissèque le rectum à travers le coccyx et pourrait affecter le sphincter externe de l’anus ».

Le jeune torero a été transféré à l’hôpital Rey Juan Carlos de Mostoles, a rapporté l’espagnol nouvelles agence EFE.

Le taureau était le troisième animal à être entré sur le ring lors de l’événement annuel Prieto de la Cal, selon les médias locaux.

Conquero est le fils du célèbre torero José Conquero, alias L’ouragan de Huelva.

Le harpon choquant survient quelques semaines seulement après que le soi-disant « Messi des Matadors » a été encorné par un taureau déchaîné de 1 000 livres à Santiago, Espagne.

Des images choquantes montrent la bête chargeant Andrés Roca Rey, 26 ans, avant de l’écraser contre les barrières et de le projeter en l’air.

Il s’est retrouvé avec des blessures au cou, au visage, à la cuisse droite et au genou gauche – les pires de ses huit années de carrière.

L’année dernière, Roca Rey a évité les conseils d’un médecin après avoir été encorné à Bilbao et avoir participé au concours.

Et en 2017, une corne de taureau a laissé un trou de quatre pouces dans sa cuisse gauche.

Il a également été encorné cinq fois lors de ses cinq premiers combats et est devenu une sensation vidéo virale – mais refuse étonnamment d’abandonner le sport controversé.

Le catalogue de blessures de Roca Rey comprend le fait d’avoir été battu inconscient et souffrant d’amnésie, d’avoir été encorné à la fesse et à l’aine, d’avoir deux dents cassées lorsqu’un taureau l’a poignardé dans la bouche, une commotion cérébrale et une pommette droite brisée.

Le critique taurin Antonio Lorca a déclaré au Telegraph : « Il est comme le Messi ou le Ronaldo du monde de la tauromachie.

« Personne n’a autant de succès que lui ou ne peut remplir les arènes partout où il combat. »