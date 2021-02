Moment horrible, une énorme araignée de chasseur est repérée assise sur un rouleau de papier toilette dans une salle de bain publique

Un Australien a publié une photo terrifiante d’une énorme araignée chasseuse assise sur le rouleau de papier toilette dans les toilettes publiques, choquant les gens du monde entier.

«Vous devez soit essuyer, soit vous en aller sans essuyer. Les deux choix ne sont pas agréables », a écrit l’Australien inconnu sur leur photo, téléchargée sur le site de discussion Internet Reddit.

En quelques heures, il a reçu plus de 10700 votes positifs de personnes horrifiées qui l’ont aimé – en particulier des États-Unis et du Canada.

L’image horrible d’une araignée chasseur à l’affût a été publiée sur Reddit

«Je suppose que je devrai emporter un rouleau de rechange dans mon sac à main si je visite l’Australie», a écrit un Redditor dans la section commentaires.

«Peut-être qu’ils fabriquent des paquets de papier toilette comme nous avons des paquets de mouchoirs en papier.

Un autre a écrit: «Je veux vraiment aller en Australie. Je ne veux vraiment pas non plus aller en Australie.

L’araignée mangeuse d’insectes inoffensive et timide est terrifiante pour les gens principalement parce qu’elle est grande, velue et court vite.

Une mère de Sydney a pris des photos de bébés chasseurs dans la chambre de sa fille (photo), ce qui a incité l’arachnologue Dr Lizzie Lowe, à rappeler aux gens que les grandes et velues araignées sont inoffensives

«Brûlez-le au sol, mes parents se font des chasseurs et cela me donne envie de me poignarder les yeux», a écrit un Redditor.

L’image peut aider à expliquer pourquoi les Australiens dépouillent presque universellement les allées de papier toilette des grandes chaînes de supermarchés pendant les verrouillages de coronavirus.

Un rédacteur en chef a plaisanté: « Nous avons en fait manqué de papier toilette au début de la pandémie et avons dû utiliser des chasseurs pour essuyer, lorsque la situation s’est détériorée, ils ont commencé à mélanger et assortir les paquets et c’est pourquoi cette image existe ».

Les araignées Huntsman sont en mouvement en février car c’est la fin de la saison de reproduction estivale.

Le Dr Lizzie Lowe, arachnologue à l’Université Macquarie, a déclaré que les bestioles effrayantes sont plus susceptibles de s’allumer que de vous faire du mal (image en stock)

Les grandes araignées à longues pattes connues pour leur vitesse sont apparues en masse cette saison alors que les villes du pays étaient confrontées à un fléau d’arachnides.

Les observations, qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, n’ont pas apporté de réconfort aux personnes atteintes d’arachnophobie.

Mais le Dr Lizzie Lowe, arachnologue à l’Université Macquarie, a déclaré que les « belles » bestioles effrayantes sont inoffensives car leur vue est mauvaise, elles sont généralement confuses et ne sont pas très venimeuses.

«Les chasseurs n’ont pas une très bonne vue. Ils voient la lumière et l’obscurité et le mouvement et c’est à peu près tout », a-t-elle déclaré à Weatherzone.

ARAIGNÉES HUNTSMAN Ne sont pas toxiques Ne sont pas dangereux pour les humains même s’ils ont l’air effrayant Vivre plus de deux ans Sont parfois appelées « tarentules » même si elles ne sont pas liées à la tarentule sud-américaine Mangez des cafards et des insectes Sont timides et aiment se cacher dans les crevasses sombres de l’écorce ou des roches Ont vraiment peur de toi Sont utiles à l’environnement

« Ils ne courront jamais intentionnellement vers vous parce qu’ils sont petits et pas très venimeux. Ils peuvent vous mordre, mais ils ne feront aucun mal.

Le Dr Lowe a déclaré que les chasseurs sont « super rapides » mais souvent confus et s’ils se chargent vers vous, la confusion est la simple explication.

Elle a dit que les chasseurs ne sont pas des araignées agressives et qu’ils restent généralement en hauteur parce qu’ils trouvent de la nourriture à manger.

Le Dr Lowe a déclaré que les chasseurs sont des « araignées d’été » car leurs œufs éclosent au printemps, lorsqu’ils sont stimulés par le temps plus chaud et les conditions pluvieuses.

Mais les bébés chasseurs récemment repérés à travers le pays sont apparus parce que certaines araignées font deux séries de reproduction.

Le Dr Lowe a averti qu’il était préférable de laisser le bébé chasseur faire son propre truc – car ils sont plus susceptibles de se retourner que de vous faire du mal.

«Lorsque les bébés éclosent, ils se dispersent très rapidement en un ou deux jours. Ils sont très cannibales et ne veulent pas être mangés par leurs compagnons de nid. Ils doivent également avoir leur propre nourriture, il est donc dans leur propre intérêt de se disperser », a-t-elle déclaré.

«Il n’y a probablement que suffisamment de nourriture pour un chasseur dans chaque maison.

Les commentaires du Dr Lowe interviennent après qu’une mère de Sydney ait pris des photos de bébés araignées infiltrant la chambre de sa fille.

Elle a partagé les images terrifiantes avec un ami, qui les a publiées sur les réseaux sociaux.

L’ami a déclaré: « Ils sont plus gros que les petits bébés que j’ai vus. Vous pouvez voir leur taille près de la fenêtre.

«Ils sont rapides et ils sautent et ils sont gros. Je les attrape et les mets dehors. Cela, cependant, me ferait totalement peur.