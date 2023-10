Moment horrible : une conductrice ivre a un accident de voiture et tue son amie de 17 ans après avoir admis « Je suis foutue »

C’est le moment effrayant où une conductrice ivre a tué son amie dans un accident après avoir affirmé qu’elle était « à 100 % » trop « foutue » pour conduire.

Melissa Keilloh, 20 ans, était conduite Phoebe Johnson, 17 ans, et son cousin sur l’A514 dans le Derbyshire lorsque le horreur déplié.

Les images montrent le moment où Melissa Keilloh a quitté la route et tué son amie Crédit : SWNS

Phoebe Johnson a été tuée dans le crash d’horreur Crédit : PA

Keilloh a été emprisonné pendant trois ans Crédit : SWNS

Des images du moment où Keilloh s’est écrasé ont été publiées par la police avec la permission des parents de Phoebe.

La vidéo montre la conductrice perdre le contrôle dans un virage alors qu’elle roulait à 110 km/h dans une zone de 60 km/h avant de couper le trottoir.

Phoebe a été éjectée de la Seat Leon après que la voiture ait traversé une haie.

Keilloh, qui était partie chercher son amie sinistrée, a alors crié « Elle est là, j’ai tué Phoebe » après l’avoir trouvée près du buisson.

La police a également publié des images séparées de Keilloh admettant à ses amis « à 100%, je suis foutue » lorsqu’on lui a demandé : « Avez-vous l’impression que vous allez mettre nos vies en danger ? ».

Phoebe avait dit à son amie « J’ai peur » alors que Keilloh courait sur la route de campagne après une nuit à jouer à des jeux d’alcool.

Elle a ensuite perdu le contrôle 15 minutes plus tard après avoir dangereusement dépassé des voitures sur des routes de campagne, les images poignantes capturant les cris de la jeune fille.

Keilloh a été emprisonné pendant trois ans en janvier après avoir plaidé coupable d’avoir causé la mort par conduite imprudente.

Elle s’est également vu interdire de conduire pendant six ans et demi.

Nicola, la mère de Phoebe, a déclaré : « La vie peut vous être enlevée en un clin d’œil. Quand j’ai fait le tour [to see her hospital] Je lui ai juste tenu la main et je ne voulais pas partir.

« Cela vous draine tout, tout n’est qu’un effort et vous vous demandez combien de temps je dois endurer cette douleur. Cela a eu un impact énorme non seulement sur nous et nos familles, mais aussi sur nos amis et la communauté au sens large.

« Vous ne réalisez pas jusqu’à ce que vous le traversiez réellement, quel impact cela a sur tout.

« Je dirais aux parents qui ne cessent de s’agiter et aux jeunes : s’il vous plaît, écoutez et prenez soin de vous. »

Nicola a également révélé l’horreur au moment où la police s’est présentée à sa porte et les a transportés d’urgence à l’hôpital où se trouvait Phoebe.

Elle a déclaré: « Je savais qu’elle devait être mauvaise à cause de la façon dont ils étaient venus nous chercher, mais je n’imaginais toujours pas que ce serait le résultat. »

Le père de l’adolescente, Paul, a ajouté : « C’était comme un train en fuite dont personne ne pouvait descendre. Mais elle aurait dû dire ‘Je ne monte pas dans la voiture’. »

Derby Crown Court a appris que le 23 octobre, Keilloh avait assisté à un rassemblement au domicile de sa sœur avec Phoebe et trois autres personnes.

Joshua Clapp, qui était présent à la fête, a déclaré qu’il se souvenait de Keilloh parlant à sa mère, qui lui avait dit de ne pas conduire.

Elle a répondu : « Ne vous inquiétez pas, je suis trop ivre pour ça, mes clés de voiture sont devant la porte ».

Mais à 1 heure du matin, elle s’est entassés dans le siège avec Phoebe et son cousin pour que le trio puisse se déplacer en écoutant de la musique.

Dans le son effrayant de la dashcam de la voiture, on peut entendre Phoebe dire à son amie : « J’ai peur ».

On peut entendre Keilloh la rassurer : « Non, ce n’est pas le cas, je vais bien, parce que je suis sobre maintenant ».

Le conducteur a ensuite percuté une haie après avoir perdu le contrôle entre Ticknall et Stanton-by-Bridge.

Après l’accident, un témoin horrifié a déclaré que les conséquences étaient « comme si elles sortaient d’une zone de guerre ».

Keilloh était à l’extérieur de la voiture et était « hystérique », tandis que sa cousine, blessée, criait depuis l’intérieur du véhicule.

Phoebe a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est décédée plus tard dans la journée, avec ses parents à ses côtés.

Un porte-parole de la police du Derbyshire a déclaré : « Nous espérons que leur histoire nous aidera à montrer à quoi peut conduire la réalité d’un comportement imprudent au volant.

« Cela fait partie de notre campagne Juste une seconde – dans laquelle nous vous invitons à prendre une seconde pour prendre la décision de ne pas conduire en état d’ébriété. ‘Cela n’en vaut tout simplement pas la peine’. »

Keilloh a admis qu’elle était trop ivre pour conduire Crédit : SWNS

Elle a été filmée en train de dépasser des voitures Crédit : SWNS

Les parents de Phoebe ont publié les images Crédit : SWNS

Ils ont parlé de manière poignante de la mort de leur fille Crédit : SWNS