Moment horrible, un voyou vêtu d’une tenue Spiderman assomme une travailleuse d’Asda avec un seul coup de poing dans une bagarre de masse

C’est le moment choquant où un voyou déguisé en Spiderman a assommé une travailleuse d’Asda après qu’une bagarre a éclaté dans le supermarché.

Les images montrent le branleur de coups de pied contre le personnel et les acheteurs alors qu’il se tenait à côté d’une fille en costume.

Des images montrent un homme déguisé en Spiderman frappant un travailleur d’Asda

Une travailleuse se débat alors avec la fille avant que le voyou Spiderman ne la confronte.

Il crie « Allez salope » avant de donner un coup de poing à l’employée – l’assommant à froid.

Alors qu’elle tombe au sol, on peut entendre des passants abasourdis crier « oh mon dieu ».

Une vidéo distincte publiée à partir du même incident montre une énorme bagarre à l’entrée du supermarché de Clapham Junction, dans le sud-ouest de Londres.

BRAQUILLE ASDA

On peut voir des gens se battre au sol alors que le voyou Spiderman continue de lancer des coups de poing.

Certains acheteurs en fauteuil roulant peuvent être vus s’impliquer alors que le personnel tente désespérément de mettre fin à la violence.

À la fin de la séquence, le yob est capturé en train de balancer sauvagement un poteau sur ses rivaux alors que les spectateurs crient.

Les vidéos ont été postées sur Twitter où elles ont été vues des milliers de fois.

La police a confirmé qu’une femme dans la vingtaine avait été transportée à l’hôpital avec une blessure mineure.

Cinq autres personnes ont été soignées sur les lieux après l’horreur vers 22h40 la nuit dernière.

ARRESTATION D’ADOLESCENT

Le Met a déclaré que deux filles âgées de 17 et 18 ans et deux hommes âgés de 35 et 37 ans avaient été arrêtés pour suspicion de rixe et de troubles violents.

Un homme de 31 ans a été détenu pour suspicion de lésions corporelles réelles, de lésions corporelles graves, de rixe et de troubles violents.

Tous les cinq sont toujours en garde à vue dans un poste de police du sud de Londres.

Le Met a déclaré: « La police a été appelée à 22h40 le jeudi 22 juillet pour signaler un groupe de personnes impliquées dans une perturbation dans un supermarché de Lavender Hill, SW11.

« Les agents se sont rendus avec le London Ambulance Service. Une femme dans la vingtaine a été transportée à l’hôpital avec une blessure mineure. Cinq autres personnes ont été soignées sur les lieux.

« Les enquêtes sur les circonstances sont en cours. Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée d’appeler la police au 101 ou tweet @MetCC citant CAD 7883/22Jul. »

Un porte-parole d’Asda a déclaré: « Nous sommes au courant d’un incident qui s’est produit dans notre magasin de Clapham Junction tard hier soir.

« Nous ne tolérons aucune forme de violence ou d’abus envers des collègues ou des clients et nous travaillons en étroite collaboration avec la police dans leurs enquêtes. »

Le travailleur peut être vu tomber au sol inconscient

On ne sait pas pourquoi le combat a commencé

Une bagarre séparée a également éclaté près de l’entrée