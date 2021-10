Moment horrible, un homme perd une jambe après avoir nagé vers le grand requin blanc de 11 pieds

C’est le moment horrible où un Britannique a perdu sa jambe dans une grande attaque de requin blanc alors qu’un groupe de nageurs héroïques le traînait jusqu’à la rive.

Michael Cohen, 43 ans, a été pris en photo alors qu’il était soigné par le personnel médical sur la plage de Fish Hoek, en Afrique du Sud – quelques instants seulement après que la bête de 11 pieds ait tenté de le mutiler à mort.

Le moment où Michael Cohen a été traîné sur le rivage après l’attaque de requin Crédit : Noble – Draper

Des équipes paramédicales sur place alors que le jeune homme recevait des soins d’urgence pour ses blessures Crédit : Agence de presse Caters

Les médecins sur place ont confirmé qu’il avait besoin de sept litres de sang alors qu’il était rapidement transporté dans un hôpital voisin.

Son médecin, le professeur Nicol, a confirmé que l’homme avait subi une blessure presque mortelle – se déchirant l’artère et la veine fémorales.

Il a tragiquement perdu sa jambe droite et une partie de son pied gauche et demeure dans un état critique en raison de ses blessures.

Selon le MailOnline, il avait été sauvé par Hugh Till et Douglas Drysdale qui passaient au moment de l’attaque.

M. Till, 66 ans, se trouvait dans la région avec son ami alors qu’ils essayaient de repérer des baleines lorsqu’ils ont vu le requin se profiler vers M. Cohen – qui nageait à quelques mètres de la plage près du Cap.

Ils auraient arrêté leur voiture et auraient couru pour crier des avertissements, mais il était trop tard car l’homme a d’abord été balayé sous le rivage alors que les spectateurs craignaient le pire.

Mais, alors que le requin se retirait prêt à frapper à nouveau, les deux hommes ont plongé dans l’eau – le traînant jusqu’à la rive avec l’aide d’autres personnes.

Cependant, il est apparu plus tard que les choses auraient pu être très différentes car il a été révélé qu’une coupure de courant aurait pu empêcher les observateurs de requins de sonner une alarme alors que l’homme était attaqué.

Cela s’est produit alors qu’un certain nombre de spectateurs auraient tenté de l’avertir du danger – mais la sirène n’a pas fonctionné en raison d’une coupure de courant signalée dans toute la ville.

Le grand requin blanc de 11 pieds a été capturé autour de la zone à la suite de l’horrible incident Crédit : Agence de presse Caters

L’homme de 43 ans a rapidement été transporté par avion à l’hôpital où sa jambe a été amputée Crédit : Agence de presse Caters

Selon le site Internet sud-africain Daily News, il a été affirmé qu’il y avait eu une panne d’électricité avec la compagnie d’électricité Eskom.

« L’observateur a essayé de sonner l’alarme, mais en raison d’une panne d’électricité liée à Eskom à l’échelle de la ville, l’alarme n’a pas sonné », a déclaré le média.

Ils ont ensuite confirmé qu’une coupure de courant avait duré deux heures, commençant juste avant 11 heures et peu après 13 heures.

Il a apparemment été causé par un voyage sur la ligne électrique alimentant Cape Town.

LES ATTAQUES DE REQUINS EN HAUSSE

L’homme, né au Canada, avait d’abord pris l’eau même si la plage était fermée après de nombreuses observations de requins.

Il aurait été un nageur régulier à la plage et avait auparavant ignoré les avertissements de rester hors de l’eau.

Le site de l’attaque serait proche de l’une des plus grandes populations de Grands Blancs au monde et a fait un certain nombre de morts et de blessés parmi les nageurs et les surfeurs.

Ce n’est que récemment que l’Amérique aurait dépassé l’Australie pour le nombre d’attaques avec Cape Cod, Massachusetts, désormais considérée comme la capitale mondiale des requins.

Les experts rapportent en avoir vu 50 rien que dans le paradis de vacances populaire cet été.

Cependant, malgré un pic de mutilations par les bêtes féroces et des signes avertissant d’attaques sur les plages aux États-Unis et en Australie, les nageurs se mettent toujours en danger.

Cette année, 49 attaques de requins – dont six mortelles – ont été lancées à travers le monde, alors que les prédateurs sous-marins continuent de se rapprocher des humains.

Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de morsures de requins, signalant 33 incidents, tandis que l’Australie en a enregistré 18.

Un énorme 791 attaques de requins ont été signalées entre 2010 et 2019, selon les données publiées par l’International Shark Attack File, avec une moyenne mondiale annuelle de 80 morsures.

Il montre une augmentation incroyable par rapport aux données de 1970 à 1979, lorsque seulement 157 attaques ont été signalées.

Les surfeurs et les amateurs de sports nautiques semblent être les cibles privilégiées, représentant 61 % des victimes l’an dernier.

