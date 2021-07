Moment horrible, un homme de 34 ans « tire une arme à feu en concert avant de conduire son camion dans un bar après avoir été invité à partir »

Un HOMME aurait tiré avec son arme sur un concert avant de conduire son camion dans un bar, après avoir été invité à quitter la salle.

Plusieurs personnes ont été blessées dans l’incident d’horreur, qui a vu un chauffeur enfoncer son camion dans un restaurant à Hiram, en Géorgie, samedi soir, alors qu’il tirait avec une arme sur des clients.

Morales a commencé à tirer par la fenêtre de son camion, a déclaré la police, après avoir été invité à quitter le bar Crédit : WSB-TV

Les images de la scène montrent un véhicule noir avec ce qui semble être des impacts de balles dans le pare-brise à l’intérieur du bâtiment, qui est fortement endommagé Crédit : Twitter/Christi Howard

Morales fait face à des accusations de voies de fait graves et de coups et blessures aggravés, plusieurs autres chefs d’accusation étant en instance Crédit : Service de police d’Hiram

Selon les reportages de WSB-TV, le propriétaire du 278 South Bar and Grill a confirmé qu’un homme avait conduit son camion à travers l’entrée principale du bâtiment lors d’un concert.

Les images de la scène montrent un véhicule noir avec ce qui semble être des impacts de balles dans le pare-brise à l’intérieur du bâtiment, qui est fortement endommagé.

La police d’Hiram a déclaré que le conducteur avait été identifié comme étant Eduardo Morales, 34 ans.

Morales était fortement ivre, ont-ils dit, et on lui avait demandé de quitter le bar.

Alors qu’il avait initialement accédé aux demandes des travailleurs en quittant le bar, il est revenu peu après dans sa Dodge Ram 2500 noire.

Morales aurait alors commencé à tirer avec une arme à feu à travers la fenêtre du camion, a indiqué la police, ne s’arrêtant qu’une fois le clip vide.

Il a conduit le camion dans le bar par les portes d’entrée, heurtant de nombreux clients en chemin, puis a essayé de sortir du restaurant.

Cependant, le camion s’est coincé, à quel point il a essayé de recharger l’arme.

Selon le propriétaire du restaurant, plusieurs clients ont réussi à arracher une arme à feu des mains de l’homme et l’ont détenu jusqu’à l’arrivée de la police.

Plusieurs personnes ont été blessées à la suite de cette épreuve, dont un agent de sécurité.

Les clients ont déclaré à Channel 2 Action News que les jambes d’une femme avaient été écrasées sous le camion. Une autre femme a été blessée à la tête par une poutre tombée, ont-ils déclaré.

Un autre homme qui a aidé à éloigner le pistolet de Morales avait les jambes cassées.

Alors que de nombreux autres clients ont subi des blessures mineures, tous ces blessés devraient survivre.

Plusieurs personnes ont été blessées à la suite de l’épreuve, dont un agent de sécurité Crédit : WSB-TV

Le restaurant, 278 South Bar and Grill, est resté fermé aujourd’hui Crédit : WSB-TV

Morales, qui avait lui-même subi des blessures mineures alors que des clients le retenaient, a été emmené à l’hôpital Paulding Wellstar, puis à la prison du comté de Paulding.

L’accusé faisait face à des accusations de voies de fait graves et de coups et blessures aggravés, plusieurs autres chefs d’accusation étant en instance.

Ydon Gerneus, qui était à l’intérieur du bar au moment de la fusillade, a déclaré que le videur avait sorti Morales du bar après avoir brisé deux bouteilles ensemble lorsqu’on lui avait refusé le service.

« Vingt minutes plus tard, nous avons entendu deux coups de feu », a déclaré Gerneus.

« Mon partenaire et moi sommes tombés au sol. Tout ce que vous entendez, c’est du verre brisé et des gens qui crient et la voiture entre par la porte d’entrée. »

Au début, Gerneus avait cru que l’homme entrait à pied dans le bar. Il a dit qu’il avait aidé à sortir les gens de sous le camion et sous des parties effondrées du plafond.

« Nous essayons toujours de traiter tout cela », a déclaré le propriétaire du restaurant.

«Pensées et prières à toutes les personnes impliquées en ce moment. Ils sont notre principale préoccupation.

Alors que le restaurant est resté fermé aujourd’hui, les propriétaires ont publié une déclaration remerciant tous ceux qui ont aidé à désamorcer la situation.

« Nos cœurs sont brisés par les événements de la nuit dernière. Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes impliquées », a-t-il déclaré.

« Nous avons toujours mis la sécurité de nos clients avant tout et nous sommes dévastés. Nous aimons croire que la plupart des gens sont bons… et cela s’est vu hier soir. Beaucoup sont des héros pour leur bravoure et peut-être pour arrêter une situation qui aurait pu dégénérer encore plus.

« Nous serons éternellement reconnaissants envers ces héros. Merci à tous pour les appels, les SMS et le soutien. Veuillez consulter notre page pour les mises à jour sur la réouverture car nous n’avons pas de calendrier actuellement. Merci encore, nous vous aimons tous.

La police a déclaré que certains clients se sont enfuis du bar avant que la police n’arrive sur les lieux. La police encourage ces personnes à contacter les enquêteurs d’Hiram au 770-943-3807.