Moment horrible Un garçon britannique de 8 ans, frappé par la foudre alors qu’il nageait sur une plage australienne, l’envoie en arrêt cardiaque

C’est le moment horrible où un garçon britannique a été frappé par la foudre quelques instants après s’être promené dans la mer avec sa famille.

L’enfant de huit ans nageait sur une plage en Australie jeudi lorsqu’il a été soudainement touché par l’éclair.

Il visitait Barrack Point à Shellharbour avec ses parents et son frère cadet lorsque la tragédie s’est déroulée.

Des séquences vidéo ont capturé le moment où la couvée s’est dirigée vers l’eau vers 17h30, alors que les jeunes pataugeaient.

Un coup de foudre éclate alors dans le ciel, assommant l’enfant de huit ans et le voyant s’effondrer sous la surface.

Il est entendu que le garçon est anglais et est arrivé en Australie il y a à peine une semaine avec sa famille, rapporte le Daily Mail.

Il aurait été traîné hors de l’eau par les sauveteurs et ne respirait plus.

Une infirmière et des ambulanciers paramédicaux en congé ont administré la RCR avant de le transporter d’urgence à l’hôpital pour enfants de Westmead.

Ils ont pu réanimer le garçon après un arrêt cardiaque.

L’enfant aurait souffert d’horribles brûlures à la poitrine et se trouve dans un état critique mais stable.

Des témoins ont déclaré que l’éclair “massif” l’avait frappé avant que ses parents ne se précipitent et bercent leur fils inconscient.

Le spectateur Simon Young a déclaré à 9News: “C’était comme un choc sorti de nulle part et à l’époque, j’ai regardé vers l’entrée et tout le monde n’était pas au courant de ce qui s’était passé.

“Un jeune enfant vient de tomber par terre dans l’eau et sa famille et ses frères et sœurs ont couru à son secours pour l’attraper le plus vite possible.”

L’ambulancier paramédical des soins intensifs Terry Morrow a rendu hommage aux sauveteurs qui avaient retiré le garçon de l’océan.

Il a déclaré: “Les actions de ces sauveteurs ont joué un rôle crucial dans la réanimation du garçon.

“L’enfant avait également des brûlures sur la poitrine qui ont été traitées sur place par les ambulanciers paramédicaux et l’équipe médicale de soins intensifs qui sont arrivées via l’hélicoptère de sauvetage Toll Ambulance.

“Bien qu’il s’agisse d’un incident rare et malheureux, cela nous rappelle que lorsqu’il y a des orages électriques dans la région, vous devez éviter d’être dans des plans d’eau et que l’intérieur est l’endroit le plus sûr.”

Près d’un million d’Australiens s’étaient rendus sur les plages hier pour commémorer l’Australia Day.

Mais les célébrations ont été gâchées par une série de cellules orageuses violentes dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud.

D’autres intempéries ont également frappé la région du Grand Sydney, y compris des parties de l’ouest de Sydney et des plages du nord.

Un autre jeune garçon a été frappé par la foudre à seulement 400 mètres de l’enfant de huit ans à Warilla Beach jeudi.

L’enfant a été touché alors qu’il nageait dans l’eau à peine dix minutes avant le garçon britannique.

Il aurait subi un arrêt cardiaque immédiat, mais se trouvait dans un état critique mais stable à l’hôpital.