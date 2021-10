Moment horrible, un dompteur d’animaux est déchiqueté par un lion devant une foule hurlante au cirque égyptien

Des images HORRIFIQUES ont refait surface du moment choquant où un dompteur de lion est tué par l’une des bêtes lors d’un spectacle en direct.

L’homme se produisait devant une foule dans un spectacle de cirque à Alexandrie, dans le nord de l’Égypte, lorsque l’attaque s’est produite.

Selon une source sécuritaire citée par Al Arabiya.net, la victime était Shaheen Islam, 35 ans, qui travaillait comme entraîneur dans le village du Lion d’Alexandrie.

Islam est mort des blessures horribles qu’il a subies lors de l’attaque de 2016.

Le dresseur aurait fait une présentation dans la cage en métal pour les étudiants lorsque l’animal s’est retourné contre lui.

Une vidéo tournée par un membre du public montre le dompteur de lion taquinant la créature en se tenant nez à nez.





Mais peu de temps après, tout va mal, alors que l’animal charge et saute sur l’ouvrier du cirque impuissant.

Avec seulement un bâton pour se protéger, l’Islam est à la merci du grand félin prédateur qui suit ses instincts.

La foule peut être entendue crier tandis que d’autres travailleurs du cirque se précipitent au secours du dompteur de lions.

Finalement, ils parviennent à le tirer de l’emprise de l’animal, mais pas avant qu’il n’ait fait d’horribles dégâts.

Islam a été envoyé aux soins intensifs de l’hôpital andalou Salam dans la région de Smouha, à l’est d’Alexandrie, mais est décédé quelques jours plus tard.

Il aurait subi une fracture du crâne et des fractures à la poitrine, ainsi que de profondes coupures au visage et au cou et des saignements abdominaux.

Le frère d’Islam a déclaré que le lion qui l’avait attaqué avait été amené d’Afrique du Sud.

Il a dit que son frère exerçait cette profession depuis dix ans et avait beaucoup d’expérience avec les animaux dangereux, mais le lion était nouveau et l’a pris par surprise.

Sharif Emam, propriétaire du cirque, a déclaré qu’il y avait cinq assistants pour protéger l’Islam et les autres entraîneurs.

