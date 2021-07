Moment horrible, un crocodile féroce déchire un wallaby dans une frénésie alimentaire au zoo après qu’une délicieuse friandise ait été jetée dans un enclos

C’est le moment horrible où un crocodile féroce a déchiré un wallaby dans une frénésie alimentaire dans un zoo après que l’animal a été jeté dans l’enclos.

Dans une image, le crocodile d’eau salée de 16 pieds pouvait être vu alors qu’il soulevait agressivement le wallaby hors de l’eau, après avoir tenté de noyer sa proie.

Smaug montre ses dents redoutables alors qu’il se penche sur le wallaby Crédit : mediadrumworld.com/Adam Britton

Le crocodile marin déchire le wallaby Crédit : mediadrumworld.com/Adam Britton

Sur une autre photo, le crocodile a été photographié alors qu’il fouettait le wallaby sans vie de 23 pouces d’un côté à l’autre, ce qui a déchiré l’animal et fait éparpiller des morceaux de son corps dans l’eau.

Les photos brutales ont été prises par le spécialiste des crocodiles, le Dr Adam Britton, 50 ans, de Darwin, en Australie, qui a capturé l’attaque vicieuse dans le centre spécialisé de sa ville natale à seulement 16 pieds de distance.

Smaug le crocodile a capturé sa délicieuse friandise, qui était déjà morte, deux secondes seulement après avoir été jetée dans son enclos.

Adam a capturé le flux à l’aide d’un appareil photo Canon 7D MKII avec un objectif Canon EFS 18-135 mm.

« Nous possédons Smaug le crocodile depuis quinze ans et nous avons reçu un wallaby agile qui a été tué sur la route pour le dîner de Smaug », a déclaré Adam.

«Deux d’entre nous ont balancé le wallaby et l’ont jeté dans l’enceinte, où il a atterri près du bord de l’eau et avant que nous le sachions, Smaug s’est précipité pour l’attraper et l’a tiré dans l’eau.

« Il a ensuite traité le wallaby comme s’il l’avait attrapé, alors il l’a emmené sous l’eau pour le » noyer » même s’il était déjà mort.

Wallaby dévoré

«Après plusieurs minutes à repositionner l’animal avec sa mâchoire pour obtenir la meilleure prise, il a commencé à fouetter le wallaby et à le briser.

« Smaug a donné un coup si fort à la carcasse du wallaby qu’elle s’est désintégrée en plusieurs morceaux, qui ont atterri dans l’eau et sur la berge. Après avoir mangé le morceau dans sa bouche, il a ensuite cherché les morceaux restants.

« Après moins d’une minute, le wallaby a été dévoré – mais il a mis environ quinze minutes à le « noyer » avant de briser le wallaby.

« Le régime alimentaire de Smaug est grandement amélioré en ayant des proies naturelles comme celle-ci et il aime les briser, ce qui maintient également ses mâchoires et son crâne forts.

« J’essayais de prendre une photo qui montrait la puissance brute qu’un crocodile est capable d’utiliser pour briser sa nourriture.

« On dit souvent que les crocodiles ne peuvent pas mâcher, mais ce n’est pas vrai – avec une proie comme celle-ci, c’est trop gros pour être avalé, alors ils secouent la tête en utilisant un mouvement de » fouet « pour déchirer la chair et les os.

« C’est extrêmement efficace et ces photos montrent vraiment la puissance incroyable qu’un crocodile est capable de générer, car vous pouvez voir la tension sur ces photos et vous savez juste que quelque chose de violent est à venir. »

Smaug est un crocodile d’eau salée de 70 ans qui est apparu dans des dizaines de documentaires et plusieurs longs métrages, dont Black Water : Abyss.

Cette espèce de crocodile s’est remise d’une quasi-extinction dans le nord de l’Australie et génère maintenant des millions pour l’économie.

Le crocodile fouette le wallaby dans les airs Crédit : mediadrumworld.com/Adam Britton

Le wallaby avait été donné au zoo comme roadkill Crédit : mediadrumworld.com/Adam Britton

Le crocodile est une sorte de star de cinéma ayant joué dans de nombreux films et documentaires Crédit : mediadrumworld.com/Adam Britton