Moment horrible, un bus éclate en boule de feu après que des passagers terrifiés se soient enfuis pour sauver leur vie dans la rue principale du village

C’est le moment horrible où un bus a éclaté en boule de feu après que des passagers terrifiés se soient enfuis pour sauver leur vie.

Des images ont émergé du bus englouti par les flammes dans le Grand Manchester ce matin.

C’est le moment d’horreur où un bus a pris feu dans le Grand Manchester

Le clip d’horreur a été partagé sur Twitter, sous-titré: “Il semble que les passagers aient eu la chance de s’échapper.”

Dans la vidéo, on peut voir des flammes sauter du bus bleu, qui est assis à un arrêt de bus dans la rue principale d’un village.

Un témoin a déclaré à Manchester Evening News : « Je regardais par la fenêtre et il y avait de la fumée qui montait.

“La chose suivante, c’était en flammes. C’était fou. Ça a monté très vite.”

Arriva, propriétaire du bus, a déclaré à MEN: “Nous pouvons confirmer qu’un de nos bus a pris feu à Hale Village ce matin, la cause n’est pas encore connue.

“Notre chauffeur a évacué tous les passagers et lui-même en toute sécurité et les pompiers et la police se sont rendus sur les lieux et ont maîtrisé l’incendie.”

D’autres clips ont également émergé sur les réseaux sociaux des restes calcinés du bus.

Le service d’incendie et de sauvetage du Grand Manchester a déclaré: “Vers 08h30 le jeudi 5 janvier, les pompiers ont été appelés pour un incendie de bus sur Ashley Road à Hale.

“Deux camions de pompiers des casernes de pompiers d’Altrincham et de Sale se sont rendus sur les lieux et ont éteint l’incendie à l’aide de deux dévidoirs et d’un appareil respiratoire.

“Les pompiers sont restés sur place pendant environ quarante-cinq minutes et sont partis après avoir sécurisé les lieux.”

