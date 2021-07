Moment horrible, un anti-masqueur «frappe une patiente atteinte d’un cancer du sein dans ses cicatrices chirurgicales» lors d’une manifestation devant l’hôpital

C’est le moment horrible où un anti-masqueur aurait frappé une patiente atteinte d’un cancer du sein dans ses cicatrices chirurgicales lors d’une manifestation devant un hôpital californien.

Des images de l’incident ont été partagées par la victime auto-identifiée Kate Burns, qui a publié sur Twitter la vidéo de ce qui s’est passé devant les Cedars-Sinai Breast Health Services à West Hollywood.

Burns, qui s’est identifiée comme la patiente atteinte d’un cancer du sein à droite dans cette vidéo, est vue avant le coup de poing Crédit : Twitter / @Katerqburns

Une femme tenant un mégaphone a été vue en train de se brûler sous la poitrine Crédit : Twitter / @Katerqburns

La vidéo de 32 secondes, prise par Vishal Singh, a été téléchargée sur Twitter par Burns juste un jour après l’incident, avec la légende : « Juste un autre jour au mauvais endroit. »

Burns a également partagé un tweet du vidéaste, qui a nommé la femme qui aurait jeté le coup de poing.

Singh a déclaré avoir vu la patiente atteinte d’un cancer du sein, qui a « de nombreuses cicatrices liées au cancer » recevoir des coups de poing « directement dans le torse ».

Dans les images, quelques instants avant qu’un coup de poing ne soit lancé, on voit Burns heurter son agresseur avec son épaule, ce qui a semblé inciter la femme à la frapper sous son sein gauche.

La femme, tenant un mégaphone et portant un chapeau, a tiré le masque facial de Burns après avoir lancé un coup de poing – mais des passants sont intervenus après le coup de poing et ont séparé les deux.

L’incident a eu lieu lors d’une manifestation dans l’après-midi du jeudi 22 juillet.

Les manifestants qui ont été vus à l’extérieur de la clinique n’étaient pas en faveur du mandat du masque facial pour les personnes non vaccinées et vaccinées.

Un autre vidéo de la manifestation montre Burns criant sur les manifestants en disant: « Je me fais soigner ici, foutez le camp. »

À côté des images, le tweet disait: « Les anti-masques se disputent avec un patient atteint de cancer. »

À un moment donné, on entend Burns dire: « Parce que je viens de subir un putain de cancer du sein. Et vous, enculés, êtes là. »

Un manifestant a ensuite poursuivi en disant : « Cela n’a rien à voir avec vous. Nous essayons d’aider.

Burns a répondu en disant: « Vous protestez contre un centre de putain de cancer du sein. Cela a tout à voir avec moi et ma communauté.

« Savez-vous quelque chose sur la chimiothérapie ? Savez-vous ce qui arrive au système immunitaire ? »

Quelques instants plus tard, un manifestant anti-masque a dit à Burns de « se mettre du bon côté de l’histoire ».

Il a poursuivi: « Vous avez beaucoup de colère que vous devez libérer. C’est une émotion très dangereuse. »

Un autre manifestant a été vu dans la vidéo avec une pancarte indiquant : « Mettre fin à l’hésitation des risques vaccinaux ».

« Les médecins de 1 000 censurés », disait un autre panneau.

Certaines personnes ont été vues portant des chemises avec les mots : « COVID est une arnaque. »

Burns a ensuite fait un suivi sur Twitter et a déclaré que les gens l’exhortaient à « porter plainte ».

Elle a écrit: « Le LASD était là, a tout vu et c’est eux qui poussent @VPS_Reports et moi et d’autres dans la rue, oh et ils ont menacé de m’arrêter si je ne me « dispersais pas ».

À la suite de la manifestation chaotique, Cedars-Sinai a déclaré à DailyMail.com: « Bien que nous ne puissions pas contrôler les activités qui se déroulent dans les rues publiques à l’extérieur de nos installations, nous avons pris toutes les mesures disponibles avec notre personnel, notre sécurité et les forces de l’ordre locales pour assurer la sécurité des patientes qui visitent notre Centre du sein, qui reste ouvert et pleinement opérationnel. »

La clinique a ajouté: « Nous continuons de suivre toutes les exigences de l’État de Californie et du comté de Los Angeles en matière de masquage à l’intérieur pour nous protéger contre la propagation du virus qui cause Covid19. »

L’incident choquant survient quelques jours seulement après que Los Angeles a réimposé le masque portant des restrictions au milieu d’un pic de cas de COVID-19.

Le nouveau mandat a été mis en place à 23h59 le 17 juillet 2021, selon le Dr Muntu Davis.

Le Dr Muntu a confirmé que les nouvelles exigences prendront effet jusqu’à ce qu’il y ait un changement significatif dans le nombre de numéros de Covid-19.

