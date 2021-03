Moment horrible, papa porte calmement la tête coupée de sa fille dans les rues après l’avoir «  décapitée en l’honneur d’un meurtre  »

C’est le moment effrayant où un papa monstre a calmement porté la tête coupée de sa fille dans les rues après l’avoir décapitée dans un soi-disant «crime d’honneur».

Sarvesh Kumar a admis sur vidéo avoir décapité la jeune femme de 17 ans avec un outil tranchant, car il était très en colère qu’elle sortait avec un homme qu’il n’approuvait pas, selon des rapports.

Kumar a été vu marchant dans les rues portant la tête de sa fille décédée dans le village de Pandetara dans l’Uttar Pradesh, rapporte NDTV dans le nord de l’Inde.

Il marchait avec désinvolture pieds nus avec la tête de sa fille, Neelam.

Le père serait en route pour un poste de police après avoir décapité sa fille dans le cadre d’un crime d’honneur.

Un villageois a alerté les flics et ils se sont précipités sur l’homme qui avait même été filmé en train de laisser tomber la tête de l’adolescent par terre devant des habitants choqués.

Deux policiers l’ont filmé sur leurs téléphones, alors qu’ils lui demandaient son nom, d’où il venait et à qui il appartenait.

Un homme pouvait être vu dans la vidéo horrible tapotant Kumar et vérifiant sous ses vêtements pour voir s’il portait autre chose.

Il a semblé imperturbable alors qu’il parlait avec désinvolture à l’un des hommes – même en répondant à un appel sur son téléphone portable – et a déclaré que le corps de sa fille était chez lui.

Dans la vidéo choquante, Kumar a avoué avoir brutalement coupé la tête de sa fille avec un outil pointu.

Devant la foule, il se dit mécontent de sa relation avec un voisin.

Kumar a dit aux flics: « Je l’ai fait. Il n’y avait personne d’autre. J’ai fermé le loquet et je l’ai fait. Le corps est dans la pièce. »

Le père aurait été bouleversé par la relation de Neelam – l’aîné de quatre enfants – avec un homme et l’a tuée au domicile familial.

Il a dit qu’il aurait tué son amant aussi s’il avait pu le retrouver – et semblait ne montrer aucun remords pour ses mauvaises actions.

Le journaliste de NDTV, Alok Pandey, a visiblement eu du mal à rendre compte de la vidéo choquante.

Papa « malheureux » avec sa fille

Il a déclaré aux téléspectateurs cette semaine que Kumar avait «coupé la tête car il était mécontent que sa fille essaye de vivre sa propre vie.

« Elle avait noué une amitié avec un homme du village et le père a dit qu’il n’aimait pas ça et qu’il était contre, mais sa fille n’a pas voulu écouter. »

« C’est terrible, je ne sais pas quoi dire », a déclaré le journaliste.

Pandey a déclaré que la vidéo était « horrible » à regarder alors que le père lui tenait la tête par les cheveux et marchait « calmement » sur la route avant que les flics ne l’interceptent et ne l’arrête.

« Les mots me manquent. On espère que cet homme recevra la punition la plus stricte possible », a ajouté Pandey.

Un policier a également été suspendu pour ce crime car il tenait la tête de la jeune fille d’une « manière disgracieuse », a déclaré NDTV.

L’épouse de Kumar a également été arrêtée.

La police a retrouvé le corps de sa fille au domicile familial et l’a envoyé pour un examen post mortem.

Des centaines de personnes – pour la plupart des femmes – sont mortes dans des soi-disant «crimes d’honneur» en Inde depuis 2014, selon les données du gouvernement.

Ces massacres sont souvent perpétrés par des membres de la famille qui croient que la relation a fait «honte» à leur communauté.

Mais les militants disent que le crime est largement sous-signalé et que de nombreux meurtres sont dissimulés pour ressembler à un suicide.