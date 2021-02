Des chiens affamés sont laissés les uns aux autres vivants dans une fourrière secrète sur l’île paradisiaque de Maurice.

Un expatrié qui a visité l’installation gérée par le gouvernement en décembre 2020 pour rechercher son animal de compagnie disparu a raconté les conditions « inhumaines », y compris des chiens mangeant les pieds d’autres chiens morts et mourants et laignant leur sang.

L’homme, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré avoir vu des cages avec jusqu’à 30 ou 40 animaux à l’intérieur – dont certains portaient des colliers – ainsi qu’une femme du personnel émergeant d’une pièce portant un tablier de boucher couvert de sang. .

Dans un enregistrement vocal, partagé avec MailOnline par le groupe de protection des animaux Humane Society International (HSI), l’homme a déclaré qu’il avait été contraint de laisser son téléphone dans la voiture avant d’entrer dans la célèbre fourrière – connue sous le nom de Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW).

« Si les Mauriciens savaient ce qui se passait à l’intérieur, s’ils les laissaient filmer, ils seraient tous debout à l’extérieur [protesting],’ l’homme a dit.

Une nouvelle vidéo inquiétante – filmée secrètement en décembre et diffusée par HSI – montre un chien mort déchiré par une meute de chiens squelettiques avant de commencer à attaquer et à manger un autre chien encore en vie.

Il aboie et hurle de douleur alors que la meute déchire ses membres fragiles dans le clip de 20 secondes, filmé à la fourrière, qui fait l’objet d’accusations de cruauté envers les animaux depuis des années.

Plusieurs autres chiens dans la cellule surpeuplée regardent le sang couler autour des animaux morts et mourants. À la fin de la vidéo, un chien aux côtes proéminentes peut être vu en train de cueillir les restes du chien mort, qui semble avoir été laissé dans la cellule.

En 2015, un employé de MSAW a été secrètement filmé en train de poignarder des chiens au cœur avec une injection mortelle, alors que le gouvernement avait abandonné sa politique de capture et de mise à mort deux ans plus tôt.

Des milliers de chiens et de chiots sont rassemblés chaque année dans les rues et les plages de Maurice par des attrapeurs de chiens du gouvernement et emmenés au MSAW où ils sont tués si personne ne vient les chercher, selon HSI.

Le groupe a déclaré qu’il y avait environ 250 000 chiens sur l’île, dont la plupart sont détenus mais non stérilisés et libres de se promener dans les rues et les plages, se reproduisant et donnant naissance à des chiots.

Les chiens de plage sont principalement appréciés, mais peuvent être considérés comme une nuisance pour les riches vacanciers de l’île, qui, selon HSI, comprennent près de 150000 Britanniques chaque année.

Le groupe dirigeait auparavant avec succès un programme de stérilisation et de stérilisation sur l’île, avec une clinique gratuite qui, selon lui, stérilisait des milliers de chiens.

HSI a déclaré qu’il attendait depuis plus d’un an l’approbation d’un plan de stérilisation et de stérilisation à l’échelle de l’île, mais que cela n’a pas encore abouti malgré des « tentatives répétées » pour s’engager avec les autorités et le soutien d’un hôtel de luxe en bord de mer.

« Les milliers de touristes qui visitent l’île Maurice chaque année seraient choqués d’apprendre que les chiots avec lesquels ils jouent sur la plage pourraient être rassemblés pour languir et mourir dans une fourrière infernale du gouvernement », Claire Bass, directrice exécutive de Humane Society International / UK m’a dit.

« Malgré le succès clair du programme de stérilisation et de stérilisation de HSI sur l’île, offrant un moyen humain de réduire progressivement le nombre de chiens errants, il semble y avoir un manque total de volonté politique pour vraiment améliorer le bien-être.

« MSAW s’est révélée inapte à prendre en charge la vie de ces chiens vulnérables qui méritent d’être traités avec compassion et respect, et non pas laissés à l’affamement et à se cannibaliser.

« Les abattages peuvent sembler être une solution rapide, mais en plus d’être sans cœur, ils sont également désespérés pour réduire le nombre de chiens à long terme », a déclaré Bass.

La politique de la fourrière MSAW d’exiger des membres du public qu’ils laissent leurs téléphones et caméras derrière eux pour entrer, permet à la fourrière de fonctionner dans le secret virtuel.

Le groupe de protection des animaux Humane Society International a déclaré que les chiens avaient été « laissés à la faim et se cannibalisaient les uns les autres » à la fourrière MSAW

Des groupes de protection des animaux se sont également vu refuser l’entrée pour évaluer le bien-être des chiens à l’intérieur, selon HSI.

Les militants demandent maintenant que le MSAW soit complètement réformé en un organisme indépendant axé sur le bien-être animal et que la fourrière soit convertie en hôpital pour animaux.

Ils demandent également que la loi mauricienne sur le bien-être animal (2013) soit révisée pour inclure un programme de stérilisation de masse et que des sanctions sévères soient introduites pour la cruauté envers les animaux.

Parmi les autres appels, citons les appels au respect des animaux pour qu’ils fassent partie du programme scolaire national afin de prévenir de futurs abus envers les animaux, l’introduction de programmes d’adoption de chiens et pour Maurice d’ouvrir ses frontières aux vétérinaires étrangers qui ne sont actuellement pas autorisés à travailler. sur l’Ile.

Les militants ont pris une injonction contre la politique de capture et de mise à mort, qui doit être présentée à la Cour suprême le 17 février.

MSAW et le ministre de l’Agro-industrie et procureur général, Maneesh Gobin, ont été convoqués à comparaître.