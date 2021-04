La vidéo HARROWING montre des patients mourants de Covid à bout de souffle dans un hôpital indien alors que les réserves d’oxygène s’épuisent.

Le pays est ravagé par une deuxième vague apocalyptique qui a vu les hôpitaux en difficulté submergés par les patients.

Médecins pompant la poitrine d’un patient Covid

Le personnel se bat pour sauver un autre patient du service

Les patients de Covid «meurent sur le trottoir» à l’extérieur des hôpitaux en Inde – les médecins craignant que les infections atteignent bientôt 500 000 par jour alors qu’ils atteignent un sommet record pour un cinquième jour lundi.

Certains experts estiment que le nombre de cas pourrait être cinq fois plus élevé que ne le montrent les cas officiels.

Le ministère de la Santé a rapporté 2 767 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de morts en Inde à 192 311, un fossoyeur affirmant que les gens «mouraient comme des animaux» alors que les ressources s’épuisaient pour organiser des funérailles convenables.

Une vidéo a été publiée montrant toute l’horreur même pour ceux qui ont la chance d’être admis à l’hôpital alors que le gouvernement cam

Il vient comme:

Les images, prises à l’intérieur d’un hôpital de Patiala, qui manquaient d’oxygène, montrent récemment des patients à bout de souffle dans une salle comble.

Alors que la caméra se déplace, on peut voir des médecins pomper désespérément la poitrine des patients traités pour Covid alors que les réserves d’oxygène s’épuisent.

Les images ont été prises par une femme qui était à l’hôpital pour rendre visite à sa mère avec sa sœur.

On l’entend pleurer et parler avec colère de l’hôpital et de ses patrons.

La womab tourne alors la caméra sur sa mère, qui est allongée inconsciente sur un lit en train de se faire réconforter et étreindre par sa sœur.

«Je vais faire sceller cet hôpital. Ce sont tous des chiens. Chaque patient se débat à un moment où il n’y a pas de bouteille d’oxygène disponible », explique la femme dans la vidéo.

L’hôpital a manqué d’oxygène à un moment donné

Un patient étiré dans un autre hôpital Crédit: Reuters

Des parents en deuil se réconfortent avec un bûcher funéraire derrière eux Crédit: AP

«L’administration de l’hôpital tuera tout le monde. S’il vous plaît, fermez cet hôpital. Ils ont tué tout le monde ici.

La vidéo se termine par le son des pleurs et la sœur désemparée avec sa tête sur la poitrine de leur mère. Elle est décédée plus tard.

Les experts du pays pensaient qu’une telle situation avait été créée par la tenue de rassemblements politiques en plus du Kumbh Mela, le méga festival hindou qui a fini par être un événement très répandu.

Corps alignés dans un crématorium Crédit: AP

Plusieurs bûchers funéraires allumés Crédit: AP

Le parent d’une victime de Covid s’effondre Crédit: AP

«Chaque jour, nous recevons un certain nombre de patients atteints de pneumonie bilatérale, y compris des jeunes», a déclaré le Dr Rahul Sharma, un pneumologue de l’Uttar Pradesh.

« C’est quelque chose qui nous a hantés. En effet, c’est l’enfer. »

Signe de sa situation désespérée, l’Inde a promis de «pendre» quiconque retarderait la livraison d’oxygène.

Un tribunal de grande instance de New Delhi a averti aujourd’hui qu’il appliquerait la peine de mort après que des responsables locaux effrontés aient intercepté et détourné des réservoirs d’oxygène vers des hôpitaux désespérés de leur région.

Le tribunal, qui entendait les observations d’un groupe d’hôpitaux sur les pénuries d’oxygène, a qualifié l’augmentation dévastatrice des infections de « tsunami ».

Des réservoirs d’oxygène sont acheminés à travers le pays vers des points chauds pour répondre à la demande

Mais les autorités locales de plusieurs États ont interrompu la circulation des pétroliers et détourné les approvisionnements vers leurs régions.

Un camion-citerne transportant des fournitures d’oxygène dans l’État voisin de Delhi, Haryana, a disparu hier.

Pendant ce temps, des ventilateurs sont envoyés en Inde depuis le Royaume-Uni, alors que la communauté internationale promet de venir en aide au pays sinistré.

Neuf conteneurs aériens contenant des fournitures, dont 495 concentrateurs d’oxygène, 120 ventilateurs non invasifs et 20 ventilateurs manuels, devraient être envoyés en Inde cette semaine.